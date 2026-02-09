Phát hiện 2 điểm mua bán số lượng lớn thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công 2 điểm chuyên mua bán thiết bị, phương tiện phục vụ hành vi gian lận trong hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 2 địa điểm tại đường Nguyễn Quyền, phường An Khê và đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, có dấu hiệu mua bán các thiết bị, đồ vật phục vụ cờ bạc bịp. Các điểm này do Đ.T.H. (SN 1964, trú phường An Khê) và N.M.A. (SN 1994, trú phường Hòa Khánh) điều hành.

Đối tượng N.M.A. và tang vật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Công an phường An Khê, Công an phường Hòa Khánh kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ số lượng lớn thiết bị, đồ vật phục vụ hành vi gian lận trong cờ bạc.

Tại địa điểm đường Nguyễn Quyền, công an đã tạm giữ 800 bộ bài tây có mã vạch, 6 mũ lưỡi trai gắn thiết bị điện tử báo rung, 13 thiết bị điện tử dạng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm xem bài, 12 bộ chén gắn camera, 3 đồng hồ gắn thiết bị rung, 64 thiết bị cảm nhận rung các loại...

Tổng giá trị mua vào ước tính khoảng 82 triệu đồng, dự kiến bán ra thị trường với giá hơn 140 triệu đồng.

Đối tượng Đ.T.H. và tang vật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại địa điểm đường Hoàng Văn Thái, lực lượng công an phát hiện, tạm giữ 600 bộ bài tây chưa qua sử dụng, 3 áo khoác dùng để giấu bài, 4 mũ lưỡi trai gắn thiết bị báo rung, 5 bộ kính áp tròng nhìn bài mã vạch, 4 vỏ điện thoại dùng để gắn thiết bị gian lận, 15 điều khiển ô tô dùng để gắn thiết bị gian lận… Tổng giá trị mua vào khoảng 20 triệu đồng, giá bán ra khoảng 30 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã đặt mua các thiết bị, phương tiện, đồ vật phục vụ đánh bạc bịp từ mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại cho các đối tượng cờ bạc bịp trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác nhằm thu lợi bất chính.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan cho Công an phường An Khê và Công an phường Hòa Khánh tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.