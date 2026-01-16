TPHCM đặt quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè trong năm nay

Sáng 16/1, Ban An toàn giao thông TPHCM tổ chức lễ ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và thiết lập trật tự đô thị trên địa bàn thành phố năm 2026.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, thành phố xác định công tác chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi quyết tâm cao và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ ra quân (Ảnh: N.N.).

Đợt ra quân lần này nhằm tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn TPHCM năm 2026, góp phần xây dựng thành phố ngày càng trật tự, văn minh, an toàn.

"Tôi yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè và các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Về các giải pháp cụ thể, ông Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện quy trình cấp phép sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch; bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Hình ảnh lễ ra quân sáng 16/1 (Ảnh: N.N.).

Sở Văn hóa - Thể thao có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh tuyên truyền; đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự lòng đường, vỉa hè.

Lãnh đạo thành phố cũng giao lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dừng, đỗ xe trái quy định.

Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kéo dài, phức tạp trên địa bàn quản lý; có xử lý trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu để xảy ra lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè.

CSGT TPHCM xử lý tình trạng đỗ xe lấn chiếm vỉa hè (Ảnh: PC08).

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đánh giá việc tái lập trật tự vỉa hè, lòng đường là "cuộc chiến" đòi lại không gian sống cho người dân; phải giải tỏa dứt điểm, tận gốc, không để tái diễn.

"Ngay sau buổi lễ hôm nay, yêu cầu PC06, PC08 phối hợp với cấp xã đồng loạt ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm. Phải xác định việc bảo đảm mỹ quan đô thị, đảm bảo lối đi dành riêng cho người đi bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, xuất phát từ yêu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của người dân", Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định.