Nghi phạm ám sát tướng Nga tiết lộ hành trình nhận lệnh và trốn chạy

Nghi phạm Lyubomir Korba (Ảnh: RT).

Theo một đoạn video phỏng vấn được công bố hôm 9/2, nghi phạm chính trong vụ ám sát hụt Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nga (GRU), đã thừa nhận với các nhà điều tra rằng ông ta hành động theo lệnh từ Ukraine.

Tướng Alekseyev bị bắn hôm 6/2 tại khu nhà của ông ở Moscow. Nghi phạm chính, Lyubomir Korba, đã bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất theo yêu cầu của Nga, sau đó được dẫn độ đến Moscow vào cuối tuần trước.

Đến nay, Ukraine bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ mưu sát tướng Nga.

Tuy nhiên, trong đoạn video do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố, Korba, một công dân Nga gốc Ukraine 65 tuổi, cho biết ông ta đã nằm trong danh sách trả thù lao của Kiev và được hứa trả 30.000 USD để ám sát tướng tình báo Nga.

Korba khai rằng ông ta được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển dụng vào tháng 8 năm ngoái và được cử đến Moscow để theo dõi một số mục tiêu, nhận được 2.000 USD mỗi tháng từ Ukraine. Korba nói rằng ông ta nhận được lệnh chuẩn bị ám sát Tướng Alekseyev vào tháng 12 năm ngoái.

“Sau vụ ám sát, tôi được lệnh đến sân bay và bay đến Dubai. Ở Dubai, tôi có vé đến Romania. Từ Romania, tôi sẽ được đưa đến Kiev. Nhóm người chỉ đạo của tôi, do một vị tướng dẫn đầu, sẽ gặp tôi ở Kiev”, Korba khai nhận.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc các cơ quan tình báo Ba Lan đã hỗ trợ SBU bằng cách lôi kéo con trai của Korba, một công dân Ba Lan. Theo một video khác của FSB, một người quen của Korba, Viktor Vasin, người giúp ông ta thuê một căn hộ, bị bắt ở Nga, và thú nhận đã hỗ trợ âm mưu của Ukraine.

Một nghi phạm thứ ba, Zinaida Serebritskaya, cũng sinh ra ở Ukraine, đã trốn khỏi Nga. Theo báo cáo, bà này đến Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm trước vụ ám sát, hiện nay ở Ukraine.

Trước đó, hôm 8/2, FSB thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm bị cho là liên quan đến vụ mưu sát Tướng Alekseyev.

Korba bị cáo buộc đã bắn 4 phát vào Tướng Alekseyev bằng một khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh, sau đó vứt bỏ vũ khí khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Các nguồn tin cho biết, Tướng Alekseyev trở thành mục tiêu của vụ mưu sát vì ông phụ trách các đơn vị đổi mới trong cơ cấu tổ chức của quân đội Nga và các dự án kỹ thuật đạt được những kết quả đáng kể.

Trong một bình luận trên kênh Telegram, phóng viên quân sự Alexander Kots dẫn lại lời kể của vợ Tướng Alekseyev cho biết ông Alekseyev “vẫn tỉnh táo và có thể nói chuyện, mặc dù vết thương rất nặng”, sau vụ ám sát hụt. Kots đưa tin tướng Nga bị trúng đạn ở bụng và chân.

Ông Alekseyev giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU) từ năm 2011. Năm 2017, ông được trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.