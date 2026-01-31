Từ sào huyệt băng trộm chó, mèo ở TPHCM đến cuộc gặp lại cảm xúc

Chiều 29/1, sau khi Công an phường Tân Hưng, TPHCM, phát thông báo tìm chủ nhân các thú cưng liên quan đến vụ trộm, nhiều người dân đã liên hệ và trực tiếp đến để nhận diện vật nuôi.

Có người vỡ òa hạnh phúc khi tìm lại được thú cưng sau nhiều ngày thất lạc, nhưng cũng không ít người lặng lẽ ra về trong nỗi buồn khi vật nuôi của mình không nằm trong số được cảnh sát giải cứu.

Công việc chưa có tiền lệ

Trưng dụng căn nhà trên đường Lê Văn Lương, nơi được xác định là “đại bản doanh” của băng nhóm trộm cắp chó mèo, Công an phường Tân Hưng bố trí lực lượng túc trực, chăm sóc hàng chục thú cưng được thu giữ. Đây là số vật nuôi nằm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ chó mèo vừa bị Công an TPHCM triệt phá.

Vốn quen với công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ bất đắc dĩ trở thành nhân viên thú y. Dù thao tác còn vụng về, đôi lúc e ngại thú cưng hoảng loạn cắn người, các chiến sĩ vẫn tận tình chăm sóc, đảm bảo các con vật được an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm, chăm sóc cho các vật nuôi được giải cứu (Ảnh: Lê Trai).

Khi được giải cứu, nhiều thú cưng bị nhốt trong túi lưới chật hẹp. Để đảm bảo sự sống cho vật nuôi, lực lượng công an đã mua lồng cao, bổ sung thức ăn, nước uống và theo dõi tình trạng sức khỏe từng con.

Do đây là công việc chưa có tiền lệ và không có chuyên môn sâu, các cán bộ phải nhờ sự hỗ trợ từ nhân viên thú y.

Anh Minh Huy (23 tuổi) cho biết, sau khi nhận được lời đề nghị của Công an phường Tân Hưng, anh cùng các nhân viên Trung tâm chăm sóc thú y Home Pet Care đã trực tiếp đến kiểm tra sức khỏe, cân nặng của từng con vật.

Anh Minh Huy chăm sóc các con vật (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài việc thăm khám, các nhân viên thú y còn hỗ trợ phân loại những con vật hiền, hung hăng để thuận tiện trong quá trình chăm sóc. Với những thú cưng có dấu hiệu bệnh, anh Minh Huy hướng dẫn cán bộ cách dùng thuốc đúng kỹ thuật.

“Các con vật bị nhốt lâu ngày nên tâm lý hoảng sợ. Nếu thao tác không nhẹ nhàng, chúng rất dễ nổi nóng và cắn người. Vì vậy, việc chăm sóc cần đặc biệt cẩn trọng”, anh Minh Huy chia sẻ.

Xúc động khi tìm thấy thú cưng

Trong số những người đến nhận diện thú cưng, chị Huỳnh Thị Kim Quyên (SN 1993, ngụ phường Tân Hưng) không giấu được xúc động khi tìm lại được con mèo cưng sau hai ngày thất lạc. Con mèo có tên Tiểu Bạch, giống mèo Thổ Nhĩ Kỳ, được một người bạn tặng và đã gắn bó với chị Quyên trong thời gian dài.

Hai hôm trước, Tiểu Bạch bất ngờ mất tích. Chị Quyên và người thân chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả và dần mất hy vọng. Trưa 29/1, khi thấy Công an phường Tân Hưng đăng thông tin tìm chủ nhân chó mèo bị trộm, chị nhen nhóm lại hy vọng và nhanh chóng liên hệ.

Chị Huỳnh Thị Kim Quyên vui mừng khi tìm được "Tiểu Bạch" (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khi đến căn nhà trên đường Lê Văn Lương, chị gọi Tiểu Bạch, con mèo lập tức phản ứng, ngoái đầu nhìn lại. Khoảnh khắc ấy khiến chị Quyên vỡ òa xúc động khi chắc chắn đã tìm lại được thú cưng của mình.

“Tôi nghĩ đã mất mèo mãi mãi, nhưng may mắn mỉm cười. Nếu các anh công an không triệt phá được băng trộm, gần như chắc chắn tôi không thể tìm lại mèo. Tôi rất biết ơn các cán bộ công an”, chị Quyên nói.

Đến các lò mổ tìm thú cưng

Bên cạnh những cuộc đoàn viên đầy cảm xúc, không ít người vẫn lặng lẽ ra về trong nỗi buồn khi không tìm thấy thú cưng. Anh Phạm Ngọc Anh Thông (SN 1997, ngụ TPHCM) là một trong những trường hợp như thế.

Anh Thông cho biết, gần 2 năm trước, anh nhặt được một con mèo còn rất nhỏ, mang về chăm sóc và tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, khoảng hai tháng trước, con mèo bị thất lạc.

“Khi đọc được thông tin công an tìm chủ chó, mèo, tôi vội chạy đến với hy vọng mong manh, nhưng không thấy thú cưng của mình”, anh Thông chia sẻ.

Những người chưa may mắn khi không tìm được thú cưng (Ảnh: Lê Trai).

Tương tự, chị Trần Trúc Ngân (SN 1993, ngụ phường Tân Hưng) đã rong ruổi suốt gần một tháng để tìm chú chó tên Tony. Khi thấy hình ảnh công an đăng tải, chị như bám víu vào hy vọng mong tìm lại được thú cưng. Thế nhưng, khi đến nơi, chị thêm một lần thất vọng khi con chó đó không phải Tony.

Theo chị Ngân, chú chó khoảng 4 năm tuổi. Từ ngày thất lạc, chị chạy xe khắp nơi tìm kiếm, thậm chí đến nhiều lò mổ trên địa bàn TPHCM nhưng vẫn không có kết quả.

“Tôi còn in tờ rơi, dán khắp nơi chỉ mong tìm lại được Tony. Hôm nay thấy hình ảnh công an đăng, tôi hy vọng rất nhiều nhưng tiếc là không phải”, chị Ngân buồn bã nói.