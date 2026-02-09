Vi phạm pháp luật Việt Nam, một người nước ngoài bị trục xuất

Chiều 9/2, Cơ quan thi hành án hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đơn vị chức năng trục xuất ông D.G.B. (SN 1985, quốc tịch Nam Phi) khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo bản án của Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đà Nẵng, khoảng 16h45 ngày 22/12/2023, ông B. có giấy phép lái xe theo chuẩn Nam Phi nhưng hết hạn, không có giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng tại Việt Nam, điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐH6B theo hướng đường Võ Chí Công đi cầu Trường Giang.

Cơ quan chức năng trục xuất ông B. (đứng giữa) ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, ông B. có hành vi vượt xe máy do ông V.V.N. điều khiển, đang chuyển làn qua trái ở phía trước cùng chiều, không đảm bảo an toàn, gây tai nạn. Hậu quả, ông N. bị thương tích với tỷ lệ 72%.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông B. phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông B. đã bị Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đà Nẵng xử phạt 50 triệu đồng về tội danh trên, hình phạt bổ sung là trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.