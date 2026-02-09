Tòa tuyên án tử hình kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai

Chiều 9/2, HĐXX tuyên phạt Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) mức án tử hình về tội Giết người; 10 năm tù tội Cướp tài sản; 4 năm tù tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù tội Hủy hoại tài sản; tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Lưu Minh Tiến (29 tuổi) lĩnh 3 năm tù tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) lĩnh 30 tháng tù tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi) lĩnh 1 năm tù tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Tùng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng (Ảnh: Phước Tuần).

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Tùng khai mục đích mua súng là để săn người, giết người. Về lý do chọn gia đình ông T., bị cáo cho rằng khu vực này có địa thế thuận lợi cho việc bỏ trốn, dễ đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Bị cáo khai đã bắn vào đầu các nạn nhân với mục đích tước đoạt mạng sống. Sau khi sát hại 3 người, Tùng phá két sắt, lấy đi 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và 1 cọc tiền mệnh giá 10.000 đồng.

Sau khi khai báo hành vi phạm tội, Tùng nói không đồng ý với việc VKS ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đại diện gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng. Về hình sự, bị hại yêu cầu làm rõ tình hình tài chính trước, sau khi bán xe máy và áp dụng các tình tiết tăng nặng đối với Tùng.

Khi nghe gia đình bị hại yêu cầu, Tùng đồng ý bồi thường với số tiền trên.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng bị đề nghị mức án tử hình (Ảnh: Phước Tuần).

Theo đại diện Viện kiểm sát, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố Tùng là đúng người, đúng tội, không oan sai, hành vi của bị cáo đặc biệt tàn độc.

Quá trình điều tra, nhà chức trách đã tiến hành giám định tâm thần đối với bị cáo Tùng. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Lê Sỹ Tùng mắc bệnh rối loạn phân liệt, nhưng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

VKS cho rằng bị cáo Tùng là người thích đi phượt, săn bắn, nhưng dần cảm thấy nhàm chán nên nảy sinh ý định giết người để gây sự chú ý. Để thực hiện ý đồ này, Tùng đã mua súng, đạn, khảo sát nhiều gia đình trước khi lựa chọn gia đình ông T. để sát hại.

Theo VKS, bị cáo Tùng phạm vào tội Giết người thuộc trường hợp giết từ hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết người để thực hiện tội phạm khác, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ và có tính chất côn đồ.

Hành vi của Tùng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tột cùng của tội ác, không còn tính người, gây bất bình trong xã hội, một lúc phạm nhiều tội. Xét thấy, bị cáo không còn khả năng, giáo dục, cải tạo thành người tốt, nên cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Tùng mức án tử hình về tội Giết người.

Ngoài ra, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tùng 9-10 năm tù về tội Cướp tài sản; 3-4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; và 10-12 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung đối với Tùng là tử hình.

Liên quan đến vụ án, Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng;

Các bị cáo Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) bị đề nghị mức án từ 30 tháng đến 3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Phạm Quang Huy (36 tuổi) bị đề nghị mức án 12-18 tháng tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, có thời gian dài đam mê súng săn. Từ khoảng tháng 4/2025, Tùng thường xuyên lên mạng xã hội mua, trao đổi nhiều loại súng hơi, súng bắn đạn nổ cùng số lượng lớn đạn thông qua các cá nhân trung gian.

Khoảng giữa năm 2025, trong bối cảnh cuộc sống gặp khó khăn, Tùng nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng (Ảnh: Phước Tuần).

Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến gần cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, sau đó đi bộ vào vườn điều, thay đổi trang phục, che kín mặt, mang theo súng và các dụng cụ gây án rồi lắp, thử súng tại khu vực gần hiện trường.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Tùng cắt cầu dao điện, quan sát thấy ông T. và cháu ngoại đang ăn cơm trước hiên nhà nên chọn vị trí cách khoảng 35m để nổ súng, bắn chết 2 nạn nhân. Tùng tiếp tục bắn hỏng camera an ninh, xông vào nhà phá két sắt.

Thấy sự việc trên, bà Chu Thị H. bỏ chạy kêu cứu, Tùng đuổi theo và bắn nạn nhân tử vong. Quay lại hiện trường, Tùng bắn thêm ông T. rồi tiếp tục phá két sắt, chiếm đoạt 52 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đến ngày 5/10/2025, lực lượng công an bắt giữ được Tùng, anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định các cá nhân liên quan đến việc mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép cho bị cáo, qua đó khởi tố, bắt tạm giam các bị can có liên quan.