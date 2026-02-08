Khởi tố chủ tiệm vàng bỏ ngoài doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm) để điều tra tội Trốn thuế.

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Đức Dương để tạm giam, điều tra tội Trốn Thuế (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Bước đầu cơ quan công an xác định, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán.

Dương cũng thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng lần bán hàng.

Cửa hàng vàng này cũng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, không chuyển đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Dương (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Cùng với đó, doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh vàng, bạc bình thường nhưng thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế (từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024), che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng và có hành vi trốn Thuế GTGT và Thuế TNDN với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương, cơ quan công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.