Công an TPHCM bắt trùm buôn súng liên tỉnh

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng do Nguyễn Huỳnh Vũ (SN 1987, ngụ phường Phú Nhuận) cầm đầu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Huỳnh Vũ có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép súng thể thao, đạn thể thao, linh kiện súng, súng tự chế và đạn quân dụng.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Vũ cầm đầu đường dây chế tạo, bán súng quân dụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận định đây là đường dây hoạt động phức tạp, nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Ngày 5/1, Ban chuyên án đã đồng loạt phá án. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định khoảng đầu tháng 8/2022, Nguyễn Huỳnh Vũ nảy sinh ý định mua nguyên vật liệu để chế tạo chi tiết các loại súng CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời.

Cảnh sát khám xét các địa điểm, thu giữ lượng lớn súng đạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Tháng 4/2023, Vũ tạm dừng việc chế tạo súng. Đến năm 2024, anh ta chuyển sang mua đạn, súng thể thao và đạn quân dụng rồi lắp ráp để bán.

Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, Vũ đã bán súng, linh kiện súng và đạn cho nhiều đối tượng trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Phòng Cảnh sát hình sự đã truy xét, mời làm việc 20 đối tượng liên quan. Những người này đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng của Nguyễn Huỳnh Vũ.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng, thu giữ 21 khẩu súng các loại, hơn 4.200 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh, nhiều linh kiện chế tạo súng, thuốc súng, cùng dao, kiếm, gậy ba khúc.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với 13 người về tội Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nhà chức trách cho rằng, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Công an TPHCM kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay, che giấu các vi phạm, kịp thời tố giác khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.