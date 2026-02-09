Điều tra vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong tại cửa hàng tiện lợi

Ngày 9/2, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ một nam sinh lớp 9 bị nhóm người lạ mặt hành hung dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7/2, em N.Q.H. (SN 2011, học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn phường Pleiku) ngồi uống nước cùng 2 bạn học tại cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku.

Cảnh nhóm người đánh nam sinh lớp 9 tại một cửa hàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm này, một nhóm người lạ mặt đi xe máy đến, lao vào dùng tay, chân đánh liên tiếp vào em H..

Một người bạn đang ngồi cùng H. cũng bị vây đánh. Diễn biến vụ việc được camera của cửa hàng ghi lại.

Sau khi bị hành hung, em H. bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Tại đây, các bác sĩ xác định em H. bị xuất huyết não nặng, tiên lượng xấu. Đến khoảng 21h ngày 8/2, em H. tử vong. Sáng 9/2, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về để lo hậu sự.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đang vào cuộc, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.