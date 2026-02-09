Tóm sống "quái thú" nặng gần 100kg dài 7m ở Indonesia, lập kỷ lục thế giới

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness (GWR) ngày 4/2 cho biết, con trăn gấm khổng lồ phát hiện tại khu vực Maros, đảo Sulawesi (Indonesia) vào cuối năm 2025 được xác định là loài rắn hoang dã dài nhất thế giới từng được đo đạc chính thức.

Lần đo diễn ra vào ngày 18/1, đại diện tổ chức xác nhận con vật có chiều dài từ đầu tới chóp đuôi đạt 7,22m.

Con trăn gấm khổng lồ vừa được phát hiện (Ảnh: GWR).

Với kích thước này, nếu đặt ngang khung thành tiêu chuẩn của FIFA, con trăn gần như phủ kín khoảng cách từ cột gôn này sang cột gôn kia. Hoặc có thể hình dung chiều dài của nó tương đương khoảng 6,5 chiếc xe đẩy siêu thị xếp liên tiếp.

Khi gây mê, cơ thể con trăn sẽ giãn hoàn toàn và có thể dài thêm ít nhất 10%. Điều này đồng nghĩa chiều dài thực tế của con trăn có thể gần 7,9m. Tuy nhiên, do rủi ro từ việc gây mê, GWR cho rằng chỉ nên áp dụng phương pháp này vì lý do an toàn hoặc y tế cần thiết, nên giả thiết trên không được kiểm chứng.

Con trăn hiện được nhà bảo tồn địa phương Budi Purwanto chăm sóc. Việc đo đạc do hướng dẫn viên động vật hoang dã Diaz Nugraha cùng Radu Frentiu, một nhà thám hiểm, nhiếp ảnh gia thiên nhiên sống tại Bali hơn 20 năm, thực hiện.

Ngay khi nghe thông tin về việc người dân ở Maros tóm sống con trăn khổng lồ, Nugraha và Frentiu đã nhanh chóng tới Sulawesi để tận mắt chứng kiến nhằm đảm bảo các thông tin liên quan được ghi nhận đầy đủ. Họ cũng hy vọng việc công bố trường hợp đặc biệt này sẽ góp phần bảo vệ cá thể trăn và những con khác trong tương lai.

Con vật được cân trọng lượng trong một chiếc bao vải lớn, đạt 96,5kg tương đương với một con gấu trúc trưởng thành. Đáng chú ý, con trăn chưa ăn bữa lớn nào gần thời điểm bị bắt. Nếu ăn no, cân nặng của nó có thể vượt mốc 100kg.

Tóm sống "quái thú" nặng gần 100kg dài 7m ở rừng rậm, vượt kỷ lục thế giới (Nguồn video: GWR).

Cá thể trăn này được đặt tên là Ibu Baron. Nó gia nhập khu bảo tồn rắn do ông Purwanto xây dựng tại Sulawesi. Đây cũng là nơi ông đã cứu hộ nhiều cá thể trăn và rắn trong những năm gần đây.

Khi thông tin con trăn Baron bị người dân địa phương tóm được, ông Purwanto nhanh chóng tiếp cận để đưa con vật về khu bảo tồn, tiện việc chăm sóc.

Ông cũng làm những điều tương tự với nhiều con vật bò sát khác, nuôi chúng trong các khu chuồng rộng rãi, đảm bảo an toàn.

Được biết, ở khu vực này xảy ra sự xung đột giữa con người và loài trăn, rắn, đặc biệt là những cá thể lớn như Baron. Do chúng bị xem là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng với vật nuôi và con người (nhất là trẻ nhỏ). Có nhiều trường hợp người và chó bị trăn tấn công trong những năm gần đây tại Indonesia.

Dù không thuộc nhóm rắn độc như rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) ở Ấn Độ và Đông Nam Á với chiều dài tối đa khoảng 4m, nhưng loài trăn vẫn cực kỳ nguy hiểm vì có thể siết chặt con mồi tới nghẹt thở.

Con vật vừa được xác nhận lập kỷ lục thế giới (Ảnh: GWR).

Bởi vậy, khi trăn gấm xuất hiện gần khu dân cư tại Indonesia, chúng thường bị tiêu diệt ngay lập tức. Ngoài ra, chúng còn bị săn bắt để làm thịt rừng.

"Xung đột giữa loài trăn và con người ngày càng lớn bởi môi trường sống của chúng bị thu hẹp, nguồn thức ăn tự nhiên như lợn rừng, trâu rừng suy giảm khiến chúng tiếp xúc với con người nhiều hơn trước", chuyên gia động vật hoang dã Nugraha nói.

Trăn gấm cũng là loài được săn lùng trong thị trường buôn bán thú cưng ngoại lai trái phép, tạo thêm mối đe dọa với những cá thể giữ kỷ lục.

Chúng là loài rắn dài nhất thế giới, thường có chiều dài trung bình từ 3m đến 6m, song có cá thể vượt 6m và phần lớn cá thể khổng lồ đều là con cái.

Trong lịch sử, từng có nhiều báo cáo về những con trăn gấm còn dài hơn, nhưng thiếu bằng chứng đo đạc cụ thể. Hơn nữa, phần lớn các trường hợp, trăn gấm thường bị giết hoặc biến mất ngay sau khi bị phát hiện, khiến số liệu khó xác thực.