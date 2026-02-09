Những nụ cười, niềm hạnh phúc của "người trại phong"

Sáng 9/2, dù trời Hà Nội mưa, lạnh tê tái, nhưng 8h, hơn 30 cụ ở khu điều trị phong Quốc Oai - Bệnh viện Da liễu Hà Nội đã tề tựu đông đủ trên hội trường đón đoàn y bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương đến chúc Tết.

Bà Lê Thị Dung (81 tuổi) đã gắn bó ở khu điều trị phong đến 67 năm, trong đó hơn 10 năm ở mái nhà khu điều trị phong Quốc Oai cười nói rộn ràng với các cán bộ, y bác sĩ.

Bà và người bạn chăn bò (bạn từ lúc niên thiếu) hớn hở bóc phong bao lì xì, vui vẻ trò chuyện với các y bác sĩ.

PGS.TS Lê Hữu Doanh trao quà cho các bệnh nhân khu điều trị phong Quốc Oai (Ảnh: Hồng Hải).

Trong khi đó, ông Đặng Đình Úy lại khoe niềm vui, mới được làm chân giả giúp ông đi lại dễ dàng hơn.

Ông cũng có đến 2 chị gái cùng ở khu điều trị phong Quốc Oai.

Không lên được hội trường vì chân không tiện đi lại, cụ Sâm 94 tuổi, khi được y, bác sĩ đến bệnh phòng thăm, cười nói rộn ràng, chia sẻ mong ước về một năm mới mạnh khỏe.

Các bà hớn hở "khoe" lì xì (Ảnh: Hồng Hải).

Bác sĩ Đỗ Thị Thanh Mai, Phó Trưởng khoa Điều trị phong, Cơ sở 3, Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, khu điều trị đang chăm sóc 44 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân cao tuổi nhất tại đây là 97 tuổi. Trước đây từng có bệnh nhân sống đến 99 và 104 tuổi. Phần lớn bệnh nhân hiện nay đều ở độ tuổi trên 80, chỉ có rất ít trường hợp dưới 50 tuổi.

Hiện công tác y tế chủ yếu tại đây tập trung vào chăm sóc, điều trị và bảo tồn các di chứng, tàn tật do bệnh phong để lại. Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đều không còn vi khuẩn phong.

Các cụ "vui như Tết" khi gặp các y, bác sĩ (Ảnh: Hồng Hải).

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp cùng các đoàn thiện nguyện tổ chức thăm, chúc Tết và trao quà tại các khu điều trị phong ở phía Bắc.

Trại phong Quốc Oai, Hà Nội là cơ sở thứ 10 đang chăm sóc, điều trị bệnh nhân phong trong hành trình thăm hỏi, chúc Tết thường niên của đoàn cán bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Dịp Tết Nguyên đán, đoàn Bệnh viện Da liễu Trung ương lại thăm, chúc Tết các bệnh nhân khu điều trị phong (Ảnh: Hồng Hải).

Ngoài món quà 1 triệu đồng/người được trao tới 44 người đang điều trị tại đây, các cán bộ, viên chức của bệnh viện cũng đóng góp nhiều phần quà gửi tới bệnh nhân trong dịp Tết. Năm qua, bệnh viện đã có những hoạt động chăm sóc, điều trị bệnh nhân phong thiết thực với việc tặng 5 chân giả cho các cụ tại trại phong ở đây.

Theo PGS Doanh, nếu bệnh nhân phong được khám và điều trị sớm thì chắc chắn là được chữa khỏi hoàn toàn và trở về cuộc sống bình thường mà không bị tàn tật. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều bệnh nhân phong được phát hiện muộn, nên dù đã điều trị hết vi khuẩn phong, nhưng tổn thương về thần kinh, da, rồi quá trình lao động khiến người bệnh có nguy cơ cao tàn tật.

Vì vậy, dù đã hết bệnh, nhưng họ vẫn được quản lý, chăm sóc tại các khu điều trị phong. Trong năm qua, 6 chân giả đã được lắp cho 5 người bệnh tại đây (có người được lắp 2 chân), nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ bệnh viện cũng như các mạnh thường quân.

Trong năm nay, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng hy vọng triển khai được lắp tay chân tay giả rộng hơn ở cả miền Trung, miền Nam cho các bệnh nhân có nhu cầu.

Bác sĩ Doanh cũng cho biết thêm, chiến lược phòng chống phong giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu tiến tới loại trừ bệnh phong theo từng khu vực, hướng đến “không còn bệnh phong và không còn vi khuẩn phong” tại Việt Nam.

Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp cùng Bộ Y tế, đang xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn mới, tập trung vào duy trì mạng lưới phòng chống phong, cung cấp thuốc điều trị và thuốc dự phòng miễn phí, hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tàn tật và phục hồi chức năng cho người bệnh.