Trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Quảng Ninh

Ngày 9/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, mới đây tại vạch phân quản Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, Công an phường Móng Cái 3 (Quảng Ninh) phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái trao trả 6 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép theo quy định pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan.

Trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 1/1, lực lượng chức năng phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường biển tại khu vực biển thuộc phường Móng Cái 1. Các trường hợp này sau đó bị bắt giữ, xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép, theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Công an phường Móng Cái 3 cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán.