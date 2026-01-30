Công an TPHCM ra mắt câu lạc bộ xe đạp chuyên nghiệp

Chiều 30/1, Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ xe đạp Công an TPHCM, kế thừa truyền thống đội xe đạp công an thành phố được thành lập từ năm 1979, đội thể thao chuyên nghiệp đầu tiên của ngành công an.

Việc thành lập câu lạc bộ được triển khai theo định hướng của lãnh đạo Bộ Công an và UBND TPHCM về phát triển thể thao thành tích cao gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân.

Trước đó, Công an TPHCM đã tổ chức lại câu lạc bộ bóng đá và củng cố câu lạc bộ bóng chuyền, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ xe đạp chuyên nghiệp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Công an TPHCM, câu lạc bộ xe đạp không chỉ góp phần khôi phục một biểu tượng thể thao giàu truyền thống, mà còn nâng cao thể lực, ý chí, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sỹ; lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng văn hóa giao thông và hình ảnh giao thông xanh, thân thiện với môi trường.

Buổi lễ diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của lực lượng CSGT, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/2/1946-21/2/2026), góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo phân công của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng CSGT (PC08) là đơn vị trực tiếp quản lý, tổ chức và triển khai hoạt động của câu lạc bộ xe đạp chuyên nghiệp. PC08 đã xây dựng lộ trình triển khai, phối hợp với các cơ quan quản lý thể thao Trung ương và thành phố để kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế huấn luyện, tuyển chọn vận động viên theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của PC08 và sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức hoạt động câu lạc bộ.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT, nhận nhiệm vụ được giao (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT, cho biết, đơn vị sẽ triển khai theo phương châm “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”, bảo đảm hoạt động bền vững, hiệu quả, đưa câu lạc bộ xe đạp Công an TPHCM sớm đi vào nền nếp, đúng định hướng đề ra.