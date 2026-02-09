Lập bãi đổ 450 tấn chất thải xây dựng "chui", 3 đối tượng bị khởi tố

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi tổ chức chôn lấp chất thải trái phép tại khu đất trống cuối đường Mai Chí Thọ, phường Hòa Xuân.

Trước đó, ngày 6/1, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm Trần Viết Thiệt (35 tuổi), Lê Tấn Hậu (31 tuổi) và Đặng Công Bin (36 tuổi), cùng trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng, đang thực hiện hành vi đổ, san ủi và chôn lấp trái phép chất thải rắn xây dựng tại địa điểm trên.

Bãi đổ chất thải xây dựng trái phép (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 10/2025, các đối tượng đã lợi dụng khu đất trống ven sông, ít người qua lại để lập bãi đổ thải trái phép. Tại đây, chúng tổ chức cho các xe tải chở chất thải rắn xây dựng vào đổ, thu lợi bất chính từ 50.000 đến 300.000 đồng mỗi lượt xe.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành đo đạc, xác định tổng khối lượng chất thải bị đổ và chôn lấp tại khu vực này lên đến gần 450 tấn.

3 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mặc dù kết quả giám định cho thấy đây là chất thải rắn thông thường, tuy nhiên, theo cơ quan công an, việc đổ và chôn lấp chất thải tại khu vực không được quy hoạch là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố các bị can Trần Viết Thiệt, Lê Tấn Hậu và Đặng Công Bin về tội Gây ô nhiễm môi trường.