Công an Tây Ninh thu giữ hơn 500kg pháo lậu

Ngày 9/2, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến pháo.

Theo thống kê, trong năm 2025, toàn tỉnh phát hiện 56 vụ với 73 người vi phạm; thu giữ hơn 2.673kg pháo các loại và 187 viên pháo. Cơ quan chức năng đã khởi tố 27 vụ án với 40 bị can, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, 17 trường hợp.

Một vụ vận chuyển pháo bị lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện (Ảnh: N.H.).

Đáng chú ý, riêng tháng 1, khi Tết Nguyên đán cận kề, lực lượng công an tiếp tục phát hiện 14 vụ với 18 người vi phạm, thu giữ 508kg pháo các loại. Trong số này, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã phát hiện 2 vụ, thu giữ 220kg pháo hoa nổ.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng thường lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, giao nhận kín đáo, chia nhỏ hàng hóa, thay đổi phương thức và địa điểm vận chuyển nhằm né tránh sự phát hiện. Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi, lực lượng chức năng tăng cường bám sát địa bàn, kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thượng tá Huỳnh Thanh Minh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; không chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép.

Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi người dân phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác vi phạm, góp phần phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.