Bơm thêm dung môi vào cây xăng rồi bán cho người dân TPHCM

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Yên (SN 1980), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975), Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1990), Nguyễn Thanh Hải (SN 1982), Trần Văn Đức (SN 1971), Lê Thị Ngọc Hương (SN 1981, vợ của Trần Văn Đức), Phạm Tuấn Dũng (SN 1987, cùng ngụ TPHCM) và Lê Thanh Tú (SN 1986, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 17/1, Tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, kiểm tra đột xuất trạm xăng dầu Đức Lợi tại 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng. Tại đây, cảnh sát phát hiện các đối tượng có hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Đức (chủ trạm xăng) cùng Lê Thanh Tú (tài xế xe bồn) đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 nhằm tăng thể tích và tạo màu sắc giống xăng thật để bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát thu giữ các phương tiện liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Văn Yên giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn ở địa chỉ 818 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM.

Nhà chức trách xác định đây là đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả hoạt động có tổ chức. Số xăng giả sau đó được tiêu thụ trực tiếp tại các trạm xăng với giá bán tương đương xăng thật để thu lợi bất chính.

Theo Công an TPHCM, đường dây này hoạt động theo hai nhánh chính. Một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức, thực hiện pha trộn và hoán đổi xăng - dung môi tại bãi tập kết xe bồn 818 Nguyễn Duy Trinh, sau đó đưa xăng giả đi tiêu thụ.

Các trụ bơm xăng được niêm phong để phục vụ điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, trực tiếp cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có trạm xăng dầu Đức Lợi.

Kết quả giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 xác định toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không phải là xăng RON A95 theo quy định.