Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lần đầu lên tiếng sau thời gian vắng bóng

Tối 9/2, tài khoản tích xanh của Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch, nhà sáng lập Tập đoàn FLC - bất ngờ hoạt động trở lại sau gần 4 năm vắng bóng. Lần cuối ông Quyết đăng tải thông tin trên mạng xã hội là cuối tháng 3/2022.

Thông báo từ ông Quyết cho biết Bamboo Airways sẽ tặng gần 3 triệu hội viên của hãng thêm một năm hiệu lực cho tất cả các hạng thẻ đang sở hữu. Ví dụ thẻ có hạn cũ là 31/10/2026 thì hạn mới sẽ là 31/10/2027.

Hệ thống sẽ tự động gia hạn thẻ, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Cựu Chủ tịch FLC cũng nói "biết ơn và trân trọng những tình cảm khách hàng đã, đang và vẫn dành cho Bamboo Airways suốt những năm qua".

Chương trình hội viên của hãng bay này gồm 4 hạng thẻ. Trong đó, hạng thẻ cao nhất là First với nhiều quyền lợi như ưu tiên làm thủ tục, sử dụng lối đi ưu tiên, sử dụng phòng chờ thương gia với 1 người đi kèm, tặng thêm 20kg hành lý ký gửi...

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2025, Bamboo Airways cũng đã khôi phục hạng thẻ cho toàn bộ hội viên đến 31/10/2026. Động thái này được thực hiện ngay sau khi Tập đoàn FLC tiếp quản lại quyền điều hành, quản lý hãng hàng không Bamboo Airways.

Ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC, tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (Ảnh: FLC).

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại từ cuối tháng 1/2026 tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

FLC đã tiếp quản lại quyền quản trị Bamboo Airways vào cuối tháng 9/2025, sau khi tách ra hoạt động độc lập khỏi tập đoàn này từ tháng 5/2023.

Lãnh đạo công ty khẳng định với cổ đông chủ trương của FLC đồng ý tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng bay được đưa ra trên cơ sở xem xét hết sức thận trọng, toàn diện và các thủ tục tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra việc tiếp quản Bamboo Airways dựa trên lời đề nghị của ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch của hãng hàng không này.

Lãnh đạo FLC cũng tiết lộ tập đoàn đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Mục đích là tìm kiếm các giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho Bamboo Airways.

Đồng thời công ty cũng có kế hoạch báo cáo lên Thủ tướng và các cơ quan quản lý nhà nước về kế hoạch phát triển của Bamboo Airways giai đoạn tiếp theo.

Gần đây, Tập đoàn cũng liên tục bố trí lại các nhân sự cấp cao. Hôm 6/2, công ty bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam (35 tuổi) làm Tổng giám đốc. Trước đó một tuần, FLC cũng mới bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng, nguyên Phó tổng giám đốc Vietcombank và nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), làm Phó tổng giám đốc.

Theo FLC, việc bổ nhiệm và điều chỉnh phân công nhiệm vụ lần này nằm trong lộ trình sắp xếp bộ máy điều hành theo hướng chuyên môn hóa, tập trung theo lĩnh vực, phù hợp với quy mô hoạt động của tập đoàn trong giai đoạn phát triển mới.