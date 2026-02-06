Triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả từ bắp và đậu nành quy mô lớn

Tối 6/2, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm với quy mô lớn trên địa bàn.

Vụ việc được phát hiện sau khi lực lượng chức năng nắm bắt thông tin về chất lượng bất thường của sản phẩm cà phê "Văn Quý 7777" trên không gian mạng.

Cụ thể, qua kiểm tra cơ sở sản xuất cà phê "Văn Quý 7777" do Đỗ Văn Quý (41 tuổi, trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú) làm chủ, các mẫu cà phê thu giữ đã cho kết quả kiểm nghiệm bất ngờ: hàm lượng caffein bằng 0. Điều này dấy lên nghi vấn về việc sản phẩm không phải là cà phê thật.

Tang vật thu được tại cơ sở do Quý làm chủ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Quý khai nhận đã bắt đầu sản xuất cà phê giả từ đầu năm 2024 do giá cà phê nguyên liệu tăng cao.

Công thức "cà phê" của Quý là hỗn hợp bắp và đậu nành rang cháy, sau đó tẩm ướp thêm hương liệu và phụ gia hóa học. Sản phẩm được đóng gói loại 500g và bán ra thị trường với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg.

Đối tượng thừa nhận đã tuồn ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê giả trước khi bị bắt giữ.

Khám xét cơ sở của Đỗ Văn Quý, lực lượng chức năng thu giữ gần 80kg cà phê thành phẩm, hơn 1 tấn bắp và đậu nành đã sơ chế, cùng hàng loạt máy móc, bao bì và hóa đơn liên quan.

Đỗ Văn Quý (bên trái) và Trần Kim Chen (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện cơ sở của Trần Kim Chen (56 tuổi) tại phường Long Phú, được xác định là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho Quý.

Tại đây, công an thu giữ một lượng lớn nguyên liệu đáng kinh ngạc: gần 30 tấn bắp và đậu nành chưa pha trộn, cùng hơn 3 tấn nguyên liệu đang trong quá trình tẩm ướp. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện 600kg chất tạo ngọt, 1.260kg phẩm màu caramel và nhiều thùng hương liệu công nghiệp không rõ nguồn gốc, được sử dụng để chế biến cà phê.

Theo lời khai của các đối tượng, Trần Kim Chen đã bán nguyên liệu bắp và đậu nành đã tẩm ướp cho Đỗ Văn Quý với giá 15-45 triệu đồng/tấn. Sau khi được xay nhuyễn và đóng gói dưới mác cà phê nguyên chất, giá trị sản phẩm được đẩy lên gấp nhiều lần, bán tới tay người tiêu dùng với giá 80-100 triệu đồng/tấn.

Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.