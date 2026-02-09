Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ TPHCM lĩnh án

Tối 9/2, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TPHCM.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm) 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Lê Huy Sơn (cựu Phó trưởng Phòng Hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (thủ quỹ) cùng mức án 5 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (nhân viên hành chính) và Lê Bảo Ngọc (cựu Phó trưởng Phòng Hành chính tổng hợp) cùng mức án 2 năm tù.

Bị cáo Huỳnh kim Tước (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ.

Đơn vị được giao quản lý nhiều khu "đất vàng" tại TPHCM, trong đó có khu đất số 237 Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa), số 176/9A Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận) và một số lô đất tại Khu Công nghệ cao (phường Tân Phú). Trong quá trình hoạt động, trung tâm hình thành Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SIHUB).

Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, lợi dụng chức vụ được giao, Huỳnh Kim Tước chỉ đạo cấp dưới ký nhiều hợp đồng hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, các hợp đồng này có bản chất là cho thuê mặt bằng để thu tiền hàng tháng, không báo cáo và không xin ý kiến của cơ quan chủ quản.

Quá trình điều tra cho thấy, ít nhất 18 hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã được ký với nhiều doanh nghiệp với giá thuê từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Để che giấu nguồn tiền, Huỳnh Kim Tước chỉ đạo không hạch toán khoản thu vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định. Số tiền trên được chuyển sang tài khoản cá nhân của một số nhân viên rồi tập hợp vào quỹ ngoài.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho thuê mặt bằng trái quy định là hơn 2,4 tỷ đồng. Theo cáo trạng, khoản tiền này không phục vụ hoạt động chuyên môn mà được chi cho nhiều mục đích khác, như: phụ cấp lãnh đạo, chi tiếp khách, đi lại, trả tiền bảo vệ, vệ sinh và thanh toán thẻ tín dụng cá nhân của Huỳnh Kim Tước.