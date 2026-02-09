Một phụ nữ Nghệ An chuyển nhầm 300 triệu đồng cho người đang ở nước ngoài

Ngày 9/2, Công an xã Xuân Hải cho biết đã kịp thời phối hợp xác minh, hỗ trợ bà L.T.H. (51 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) nhận lại số tiền 300 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản.

Trước đó, vào tháng 1, trong quá trình giao dịch ngân hàng, bà H. không may chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đ.L.N.T.H..

Ông T. chuyển trả 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm dưới sự chứng kiến của lực lượng công an (Ảnh: Công an xã Xuân Hải).

Sau khi tra cứu, bà L.T.H. biết người mang tên Đ.L.N.T.H. thường trú tại xã Xuân Hải nên đã nhờ lực lượng công an địa phương hỗ trợ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản nhận nhầm đang đi du lịch ở nước ngoài. Sau đó, Công an xã Xuân Hải chủ động liên hệ, làm việc với anh K.N.T. (chồng chị Đ.L.N.T.H.) để phối hợp xử lý.

Sau khi làm rõ vụ việc, anh T. đã chuyển trả đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho bà L.T.H. có sự chứng kiến của lực lượng Công an xã Xuân Hải.

Công an xã Xuân Hải khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, chủ động liên hệ cơ quan công an khi gặp sự cố để được hỗ trợ kịp thời.

Nhận lại số tiền, bà L.T.H. viết thư cảm ơn Công an xã Xuân Hải vì đã tận tâm xác minh, hỗ trợ giúp bà nhận lại khoản tiền chuyển nhầm.