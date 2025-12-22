Bắt tạm giam trùm mua bán nợ Được "Đất Bắc" ở TPHCM

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, triệt phá đường dây chuyên mua bán nợ, đòi nợ thuê do Hồ Thành Được (còn gọi là Được "Đất Bắc, SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Đối tượng Hồ Thành Được (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung đấu tranh các đối tượng, băng nhóm hình sự núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an ở 168 xã, phường, đặc khu, tăng cường nắm tình hình, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Từ đó, Công an TPHCM phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620, và Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam, do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án xác định Hồ Thành Được đã chỉ đạo các đàn em thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam (phường An Hội Tây) do Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật; Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (phường Thới An) do Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật, và Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc (phường An Phú Đông), do Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật.

Các công ty trên đều tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

Thông qua 3 pháp nhân nêu trên, Hồ Thành Được chỉ đạo đàn em ký các hợp đồng giả cách mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi, thực chất là hợp thức hoá, che giấu hành vi đòi nợ thuê. Đồng thời, các đối tượng thỏa thuận phải chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10% đến 50% tổng số tiền nợ thu hồi được.

Tang vật vụ án được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 13/12, Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng trong chuyên án; khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các đối tượng; thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do Hồ Thành Được cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản.