Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán sơn giả quy mô lớn

Vụ việc được phát hiện sau khi người dân và các đơn vị thi công xây dựng phản ánh về việc xuất hiện các sản phẩm Jotun được chào bán với giá bất thường, thấp hơn cả giá phân phối chính hãng, có dấu hiệu hàng giả, chất lượng không đảm bảo.

Qua quá trình xác minh, lực lượng cảnh sát đã tập trung vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global, một đơn vị nổi lên việc chào bán các sản phẩm Jotun với mức giá đáng ngờ. Công ty này không phải là đại lý ủy quyền phân phối của hãng Jotun nhưng vẫn cung ứng số lượng lớn sản phẩm ra thị trường.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất sơn giả (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global do Lê Thái Bình (42 tuổi) và vợ là Mai Thị Thanh Sơn (42 tuổi) làm chủ, cùng với Lê Thành Nhân (31 tuổi) là nhân viên trực tiếp tham gia vào hoạt động vi phạm.

Các đối tượng này đã đặt mua vỏ thùng sơn nước, bao bì bột trét tường mang nhãn hiệu Jotun từ các tỉnh phía Bắc, sau đó đưa về kho tập kết, dán tem truy xuất nguồn gốc giả. Tiếp theo, chúng pha trộn sơn Jotun chính hãng với các loại sơn khác theo tỷ lệ riêng, đổ vào thùng, đóng nắp và hoàn thiện sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9/2, ban chuyên án đã đồng loạt triển khai 3 tổ công tác, bắt giữ và khám xét trụ sở, kho hàng, cùng showroom của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 5 tấn thành phẩm sơn nước, bột trét tường Jotun giả, cùng hàng nghìn vỏ thùng, tem nhãn và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả.

Dưới sự kiểm sát và phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thái Bình. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Thanh Sơn và Lê Thành Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.