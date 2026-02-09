Người đàn ông trốn viện về nhà, lao đi chém hàng xóm tới tấp

Ngày 9/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Trần Đức Huy (SN 1974, trú tại xã Quỳnh Phú, Nghệ An) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, sáng 30/4/2025, Huy trêu ông T.Đ.T. (SN 1959) liên quan đến việc ông này lắp camera dẫn tới hai bên xô xát. Trong quá trình giằng co con dao ông T. cầm, Huy bị thương vào bụng phải vào viện để điều trị.

Bị cáo Trần Đức Huy lĩnh 8 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh (Ảnh: Hoàng Lam).

Chiều tối 3/5, Huy trốn viện đi về nhà. Bức xúc việc ông T. khiến mình bị thương nhưng không đến thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí điều trị, Huy nảy sinh ý định trả thù người hàng xóm này.

21h cùng ngày, Huy cầm dao, trèo tường, lẻn vào phòng ngủ ông T. chém liên tiếp vào đầu, ngực, bụng nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi vợ ông T. phát hiện, can ngăn.

Ông T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trần Đức Huy sau đó đến công an đầu thú, tác động gia đình bồi thường cho nạn nhân 10 triệu đồng.

Kết quả giám định thương tật cho thấy nạn nhân T.Đ.T. bị tổn hại 47% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Trần Đức Huy thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nam bị cáo khai do bức xúc, tinh thần kích động nên không kiềm chế được hành vi.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm đến tính mạng bị hại, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới tử vong. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Huy tội Giết người là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đối với con dao bị cáo dùng để gây án, theo kết luận của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thuộc “danh mục dao có tính sát thương cao”, được quy định tại Thông tư 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an. Do vậy có đủ căn cứ truy tố, xét xử Trần Đức Huy tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Đức Huy 7 năm 6 tháng tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung 8 năm 6 tháng tù.