Chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hối thúc Đồng Nai giao mặt bằng
(Dân trí) - Hạng mục đường gom chậm giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải tìm giải pháp tránh bịt lối vào nhà dân khi đưa cao tốc này vào khai thác tạm.
Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) vừa đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2).
Theo PMU 85, phạm vi mặt bằng từ đường Phước Bình về sông Vạc chưa được địa phương bàn giao, khiến nhà thầu chưa thể làm đường gom phục vụ dân sinh.
Hiện nay, Bộ Xây dựng chỉ đạo PMU 85 tổ chức thông xe tạm tuyến chính dự án thành phần 2 trước ngày 12/2, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, do chưa có đường gom, việc đưa dự án vào khai thác tạm sẽ khiến các hộ dân tại tổ 6, ấp Phước Bình, xã Phước Thái, bị cắt đường nối với tuyến giao thông địa phương.
Để đảm bảo nhu cầu kết nối, nhà thầu thi công đã làm đường tạm sát mái taluy cao tốc. Tuy nhiên, PMU 85 cho rằng đây không phải là giải pháp lâu dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Do đó, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh các thủ tục phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng để bàn giao bổ sung cho các nhà thầu thi công.
Theo yêu cầu tiến độ, PMU 85 phải hoàn thành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30/4. Việc chưa nhận đủ mặt bằng phục vụ thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ.
Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), có chiều dài 43,7km. Trong đó, dự án thành phần 1 (địa bàn Đồng Nai) dài 16km, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Dự án thành phần 2 (địa bàn Đồng Nai) dài 18,2km, do Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 3 (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài 19,5km, do Ban Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Ban Giao thông TPHCM) làm chủ đầu tư.
Dự án thành phần 1 đang thi công, chưa thể thông xe dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tuyến chính của dự án thành phần 2 và 3 đã cơ bản hoàn thành, nhưng chưa được nghiệm thu.