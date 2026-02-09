Chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hối thúc Đồng Nai giao mặt bằng

Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) vừa đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2).

Theo PMU 85, phạm vi mặt bằng từ đường Phước Bình về sông Vạc chưa được địa phương bàn giao, khiến nhà thầu chưa thể làm đường gom phục vụ dân sinh.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua xã Phước Thái (Ảnh: Nam Anh).

Hiện nay, Bộ Xây dựng chỉ đạo PMU 85 tổ chức thông xe tạm tuyến chính dự án thành phần 2 trước ngày 12/2, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, do chưa có đường gom, việc đưa dự án vào khai thác tạm sẽ khiến các hộ dân tại tổ 6, ấp Phước Bình, xã Phước Thái, bị cắt đường nối với tuyến giao thông địa phương.

Để đảm bảo nhu cầu kết nối, nhà thầu thi công đã làm đường tạm sát mái taluy cao tốc. Tuy nhiên, PMU 85 cho rằng đây không phải là giải pháp lâu dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Do đó, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh các thủ tục phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng để bàn giao bổ sung cho các nhà thầu thi công.

Theo yêu cầu tiến độ, PMU 85 phải hoàn thành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30/4. Việc chưa nhận đủ mặt bằng phục vụ thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ.