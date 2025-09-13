Loạt ô tô bán chậm tháng 8: Toyota Innova "góp mặt" trước thềm bị khai tử

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), sức tiêu thụ của thị trường ô tô giảm mạnh trong tháng 8, một phần do trùng với tháng 7 âm lịch (giai đoạn thấp điểm thường niên). Danh sách 10 mẫu ô tô “kén” khách có doanh số bình quân không chênh lệch nhiều so với tháng 7.

Sản phẩm bán chậm nhất Việt Nam không còn là Ford Explorer mà thay bởi Honda Accord. Mẫu SUV cỡ lớn đến từ thương hiệu Mỹ biến mất khỏi danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tháng 8 do đã hết hàng và chính thức tạm ngừng phân phối.

Ngoài Ford Explorer, Mitsubishi Outlander cũng biến mất khỏi danh sách, thoát “ế” nhờ doanh số tăng trưởng 21,6% trong tháng 8, đạt 45 chiếc. Hai cái tên thay thế vào chỗ trống là Isuzu D-Max và Toyota Innova.

Trong đó, 28 xe Innova được bán ra trong tháng 8 có thể là những chiếc Innova cuối cùng. Sang tháng 9, Toyota Innova đã chính thức nói lời chào tạm biệt thị trường ô tô Việt Nam, sau gần 20 năm mở bán.

Kia Morning cũng gây chú ý khi chỉ bán được 4 xe trong tháng 8, tiếp tục sụt giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, đây có thể là những chiếc xe cuối cùng thuộc đời hiện hành được bán ra, do có thông tin phiên bản mới của Morning có thể được giới thiệu ngay trong tháng 9.

Trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam, xe gầm thấp vẫn chiếm một nửa. Xe Nhật gia tăng hiện diện với 7 vị trí, xe Hàn chỉ có 3 đại diện, nhưng đều đến từ Kia.