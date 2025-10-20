Người kế nhiệm ông Oliver Blume là Michael Leiters, cựu CEO của McLaren Automotive và cũng là cựu lãnh đạo cấp cao của Porsche với 13 năm gắn bó cùng hãng. Ông được giới chuyên môn xem là ứng viên lý tưởng để “hồi sinh” thương hiệu Porsche.

Ông Michael Leiters sẽ thay thế Oliver Blume trong vai trò lãnh đạo Porsche (Ảnh: McLaren).

Động thái này diễn ra trong thời điểm quan trọng đối với Porsche. Từng là một trong những nhà sản xuất ô tô có lợi nhuận cao nhất thế giới, công ty hiện chịu tác động mạnh từ biến động thị trường: nhu cầu sụt giảm tại Trung Quốc, thuế xuất khẩu sang Mỹ tăng cao, và những bất ổn xoay quanh quá trình chuyển đổi sang xe điện, đặc biệt sau kế hoạch tái cấu trúc chiến lược xe điện trị giá 2,1 tỷ USD của công ty.

Biên lợi nhuận hoạt động của Porsche năm 2025 được dự báo chỉ còn khoảng 2%, khiến cổ đông lo ngại. Nhiều người từ lâu đã chất vấn việc Blume kiêm nhiệm đồng thời hai vị trí giám đốc điều hành (CEO) của cả Porsche và Tập đoàn Volkswagen, cho rằng sự chồng chéo này làm suy yếu khả năng ra quyết định chiến lược và tính tự chủ của Porsche, trong bối cảnh hãng đang cần một hướng đi độc lập, tập trung hơn bao giờ hết.

Ông Michael Leiters, 54 tuổi, không xa lạ gì với Porsche. Ông từng làm việc tại hãng từ năm 2000 đến 2013, đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, đặc biệt là dự án Cayenne - mẫu SUV đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo phát triển của thương hiệu, mang lại doanh số và lợi nhuận kỷ lục.

Sau khi rời Porsche, Leiters gia nhập Ferrari với cương vị Giám đốc Công nghệ (CTO), nơi ông đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kỹ thuật của thương hiệu Italy, dẫn dắt nhiều dự án mẫu xe biểu tượng và công nghệ tiên phong.

Đến năm 2022, ông trở thành CEO của McLaren Automotive, chỉ đạo việc ra mắt mẫu 750S và đưa mẫu xe hybrid Artura quay lại đường đua sau nhiều trì hoãn - hai sản phẩm chủ lực có ý nghĩa hồi sinh thương hiệu McLaren đang gặp khó khăn.

Ông Leiters hiểu rõ về thương hiệu Porsche, lại có kinh nghiệm quốc tế phong phú và nền tảng kỹ thuật vững chắc, nên được Hội đồng Giám sát của công ty đánh giá là người phù hợp để đưa Porsche trở lại quỹ đạo ổn định và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Hiện các cuộc đàm phán chính thức đã bắt đầu. Nếu đạt được thỏa thuận, ông Michael Leiters sẽ chính thức tiếp quản vị trí CEO Porsche, trong khi Oliver Blume tiếp tục giữ chức CEO Tập đoàn Volkswagen.