Loạt xe xăng/dầu bán chạy nhất ba quý đầu 2025: Ranger và Xpander chạy đua

Bên cạnh sự bùng nổ của xe điện, các dòng ô tô sử dụng động cơ đốt trong vẫn thu hút được một lượng khách hàng nhất định. Sau 9 tháng đầu năm 2025, có 3 mẫu ô tô xăng/dầu ghi nhận lũy kế doanh số vượt mốc 10.000 chiếc, trong đó Ford Ranger đang tạm dẫn đầu với tổng cộng 12.577 xe được bán ra.

Mitsubishi Xpander ở vị trí số 2 với 12.438 chiếc được tiêu thụ. Với cách biệt chưa đầy 150 xe, mẫu MPV cỡ nhỏ này vẫn có cơ hội vượt qua Ranger và bảo toàn ngôi vị “xe xăng/dầu bán chạy nhất năm”.

Ngoài cuộc đua của Ford Ranger và Mitsubishi Xpander, màn “so găng” ở phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+ cũng gây chú ý.

Thực tế, VinFast VF 6 đang “hút” khách nhất nhóm xe này nhưng nếu chỉ xét các mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong, Toyota Yaris Cross đang tạm dẫn đầu. Mitsubishi Xforce từng bùng nổ ở năm 2024, nhưng nay chỉ có thể nằm ở vị trí thứ 2.

Trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất ba quý đầu năm 2025, xe Hàn vẫn “vắng bóng”, xe Nhật vẫn có độ phủ lớn với 7 đại diện, 3 vị trí còn lại thuộc về xe Mỹ. Thị hiếu của người dùng vẫn nghiêng về xe gầm cao khi chỉ có hai mẫu xe gầm thấp xuất hiện, nhưng đều thuộc phân khúc sedan hạng B.