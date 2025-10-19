"Cứ chấp hành luật giao thông thì sợ gì camera AI"

Sử dụng camera truyền thống hay camera AI đều nhằm giám sát người tham gia giao thông, điều tiết giao thông, cung cấp thông tin về sự cố giao thông... tất cả hướng tới mục đích cuối cùng là nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và đảm bảo an toàn.

Camera giao thông giúp giảm tải cho CSGT trong công tác tuần tra, giám sát (Ảnh: Cục CSGT).

Tuy nhiên, nhiều người lại bức xúc, có phản ứng thái quá với việc áp dụng rộng rãi camera AI trong giám sát giao thông. Tôi thấy có những lập luận rất kỳ lạ, như: "Cứ đảm bảo đường đủ rộng, đủ thông thoáng thì mọi người khắc tuân thủ luật giao thông, xe máy chẳng cần leo vỉa hè hay dừng chờ đèn đỏ quá vạch làm gì", hay "Chỉ đi trong phố nhích từng chút một thì cần gì đeo dây an toàn cho vướng víu khó chịu mà phải dùng camera AI để bắt lỗi?"...

Một trong những lỗi phổ biến nhất là vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, cả ở người điều khiển xe máy lẫn ô tô, đến mức nhiều người coi đó là việc bình thường và có thái độ phản ứng khi bị bắt lỗi, cho rằng việc nghe điện thoại trong chốc lát không nguy hiểm, viện cớ có việc gấp, hoặc nói rằng đặc thù công việc giao hàng hay xe chở khách cần thường xuyên nghe điện thoại, kiểm tra tin nhắn...

Tuy nhiên, khi điều khiển phương tiện, việc tập trung quan sát, không xao nhãng là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo an toàn. Tôi tin là ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến hoặc bản thân rơi vào tình huống va chạm giao thông vì một người mải dùng điện thoại, không xử lý kịp khi gặp chướng ngại vật bất ngờ.

Một lỗi phổ biến khác là lái ô tô không đeo dây an toàn. Trước đây, lỗi này dễ bị bỏ lọt khi chỉ giám sát bằng camera truyền thống, nhưng giờ đây khó thoát dưới "mắt thần" của camera AI, và nhiều người cũng phản ứng. Đeo dây an toàn là để giảm chấn thương, giữ mạng sống mà cứ kêu khó chịu và chống đối là sao?

Hay như việc dừng đèn đỏ, người ta có thể ngồi cà phê, trà đá cả tiếng thì không sao, mà chờ đèn đỏ đôi phút lại bảo vội, bảo lỡ, rồi lập luận chỉ là dù đứng trên vạch nhưng vẫn là dừng chờ chứ đã vượt đèn đỏ đâu. Hay thật! Cứ lập luận như vậy thì cần gì luật giao thông, cần gì vạch kẻ đường, cứ ai thấy tiện thế nào thì đi thôi, mạnh ai nấy đi, thích dừng đỗ ở đâu thì dừng à? Cứ như vậy rồi khi giao thông lộn xộn, ùn tắc, va chạm... lại đổ tại cơ sở hạ tầng.

Cá nhân tôi rất ủng hộ "phủ sóng" camera AI trên khắp các tuyến đường trên cả nước. Không thể chỉ trông chờ vào ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của mọi người được, mà cần có sự giám sát chặt chẽ, xử phạt nghiêm minh.

Ngoài việc hỗ trợ giám sát giao thông, camera AI còn có thể phát huy hiệu quả nhiều vai trò khác, như cảnh báo sự cố giao thông, ùn tắc... nếu được tích hợp thông tin vào các ứng dụng giao thông và dẫn đường để người điều khiển phương tiện tính toán lộ trình phù hợp. Hay như trong trường hợp xử lý va chạm giao thông, camera AI có thể cung cấp nhiều thông tin hơn, hạn chế việc "tráo người" hay bỏ trốn...

Suy cho cùng, chỉ những người hay phạm luật, lách luật mới phải sợ, chứ cứ chấp hành luật giao thông thì sợ gì camera AI.

Độc giả Hùng Anh

