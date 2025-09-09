Toyota dừng bán Innova tại Việt Nam

Trên website chính thức của Toyota Việt Nam, cái tên Innova đã không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. Phía đại lý cho biết, mẫu xe này đã hết hàng và từ lâu không có thêm lô mới từ nhà máy.

Như vậy, danh mục xe đa dụng (MPV) của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam chỉ còn 4 mẫu: Veloz Cross, Avanza Premio, Innova Cross và Alphard.

Sau gần 20 năm được lắp ráp trong nước, Toyota Innova đã chính thức nói lời chào với người dùng Việt (Ảnh: TMV).

Giới chuyên gia nhận định, việc Toyota dừng bán Innova là điều được dự báo từ trước, trong bối cảnh doanh số sụt giảm. Trước khi nhóm MPV cỡ nhỏ giá rẻ nổi lên từ năm 2018, Innova được xem là lựa chọn xe 7 chỗ dễ tiếp cận, thay vì phải chi tới cả tỷ đồng để mua SUV hạng D.

Sức tiêu thụ của Toyota Innova dần sụt giảm khi người dùng có nhiều lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ trong tầm giá 700 triệu đồng. Từ hơn 14.000 xe được bán ra trong cả năm 2018, doanh số của Innova dần đi xuống, chỉ còn 3.272 chiếc vào năm 2022.

Cuối năm 2023, Toyota Innova Cross được giới thiệu tới người dùng Việt. Đây có thể xem là phiên bản nâng cấp của Innova, nhưng thay vì chuyển toàn bộ dải sản phẩm sang mẫu mới, hãng xe Nhật vẫn phân phối song song bản số sàn (E) của Innova đời cũ.

Toyota Innova Cross sở hữu thiết kế khỏe khoắn, mang hơi hướng SUV nhiều hơn MPV (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota Innova Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, giá bán khởi điểm 825 triệu và lên tới 1,005 tỷ đồng, tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân, có nhu cầu mua xe để phục vụ gia đình. Trong khi đó, Innova E có giá 755 triệu đồng, hướng tới những người dùng mua xe để chạy dịch vụ.

Những nâng cấp mới trên Toyota Innova Cross như thiết kế hay trang bị giúp mẫu xe này thu hút được sự quan tâm của khách hàng, cải thiện được doanh số so với thời của Innova. Trong khi đó, Innova E vẫn “kén” khách, chỉ bán được tổng cộng 725 chiếc trong cả năm 2024.

Sau 7 tháng đầu năm 2025, Toyota Innova chỉ tiêu thụ được 232 xe.

Nội thất của Toyota Innova Cross khá hiện đại, thu hút được những người dùng cần mua xe 7 chỗ phục vụ gia đình (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong xu hướng lên ngôi của dòng MPV cỡ nhỏ, Toyota cũng đưa về Avanza và Veloz Cross nhằm tăng sức cạnh tranh.

Khi dừng kinh doanh Innova, nhà máy của Toyota Việt Nam chỉ còn lắp ráp 4 mẫu xe: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và một số phiên bản của Fortuner. Với điều chỉnh mới, giới chuyên gia cho rằng hãng xe Nhật Bản có thể tập trung nguồn lực vào các sản phẩm có sức tiêu thụ tốt hơn, hoặc có không gian nâng cấp dây chuyền sản xuất để lắp ráp một mẫu xe mới thay thế.