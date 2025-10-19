Nổi bật tuần qua: Xe phân khối lớn phóng nhanh gây tai nạn nghiêm trọng

Xe phân khối lớn phóng nhanh, gây tai nạn nghiêm trọng cho người đi đường

Camera hành trình trên một chiếc ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc thanh niên phóng xe phân khối lớn tốc độ cao, sau đó gây tai nạn nghiêm trọng cho một cặp đôi đi xe máy trên phố Trịnh Văn Bô, Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ bị đứt lìa chân, trong khi người điều khiển xe phân khối lớn chỉ bị thương nhẹ.

Xe phân khối lớn phóng nhanh, gây tai nạn nghiêm trọng cho người đi đường (Video: Camera giao thông).

Tình huống nam sinh đi xe đạp bị kẹp giữa 2 xe tải

Nam sinh đi xe đạp đã gặp tình huống nguy hiểm khi bị kẹp giữa 2 chiếc xe tải. May mắn nam sinh này không bị thương.

Nguyên do của vụ va chạm bắt nguồn từ việc xe tải từ đường nhánh nhập làn ẩu.

Tình huống nam sinh đi xe đạp bị kẹp giữa 2 xe tải (Video: OFFB).

Người đi xe máy đâm mạnh vào đuôi xe tải dừng bên lề đường

Chỉ ít giây sau khi chiếc xe tải tấp vào lề đường, một người điều khiển xe máy đã đâm mạnh vào đuôi chiếc xe này. Không loại trừ khả năng người điều khiển xe máy đã sử dụng điện thoại nên không nhìn đường.

Người đi xe máy đâm mạnh vào đuôi xe tải dừng bên lề đường (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế xe đầu kéo phanh kịp thời, tránh người đi xe máy ngã xuống đường

Người đi xe máy quẹt vào một người khác đi cùng chiều nên bị ngã xuống đường, ngay trước mũi chiếc xe đầu kéo. May mắn tài xế xe đầu kéo đã phản ứng kịp thời, phanh lại để tránh một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tài xế xe đầu kéo phanh kịp thời, tránh người đi xe máy ngã xuống đường (Video: Otosaigon).

Xe tải trôi tự do vì tài xế quên kéo phanh tay khi đỗ

Tài xế rời khỏi xe mà quên không kéo phanh tay khiến chiếc xe tải trôi tự do. Dù vậy, người này vẫn kịp thời phát hiện và kéo chiếc xe lại trước khi nó tiếp tục lao xuống dốc.

Xe tải trôi tự do vì tài xế quên kéo phanh tay khi đỗ (Video: Otofun).

Người đi xe máy trượt ngã ngay trước mũi ô tô vì xe cùng chiều quẹt trúng

Người đàn ông đi xe máy bất ngờ bị xe phía sau vượt lên, quẹt trúng vào bánh trước khiến người này bị ngã ra đường ngay trước mũi chiếc ô tô đi ngược chiều. May mắn vào tình huống này chiếc ô tô đang di chuyển chậm nên tài xế vẫn kịp thời phanh lại.

Người đi xe máy trượt ngã ngay trước mũi ô tô vì xe cùng chiều quẹt trúng (Video: Mạng xã hội giao thông).

Người đàn ông suýt trả giá đắt vì sang đường như chỗ không người

Người đàn ông đi xe đạp sang đường mà không quan sát phía sau, buộc tài xế chiếc xe tải phải đánh lái gấp lên bãi cỏ ven đường để tránh một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Người đàn ông suýt trả giá đắt vì sang đường như chỗ không người (Video: Giao thông văn minh).

Cô gái đi xe máy vướng vào đống dây cáp rơi giữa đường

Cô gái đi xe máy đã bất cẩn lao vào đống dây cáp bị sà xuống giữa đường. Nhiều người cho rằng lỗi trong tình huống này có phần thuộc về cô gái vì đã không tập trung nhìn đường khi tham gia giao thông.

Cô gái đi xe máy vướng vào đống dây cáp rơi giữa đường (Video: Giao thông văn minh).

Cặp đôi đi xe máy chạy cắt mặt xe ben hết sức liều lĩnh

Cặp đôi đầu trần đi xe máy đã có tình huống chạy cắt mặt xe ben hết sức nguy hiểm, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Cặp đôi đi xe máy chạy cắt mặt xe ben hết sức liều lĩnh (Video: OFHP).

Tài xế đạp chân ga quá đà khiến ô tô tông sập hàng rào

Dù khoảng sân khá rộng, tài xế chiếc Yaris Cross vẫn khá khó khăn để đưa xe ra đường. Trong quá trình xoay xở, tài xế đã đạp chân ga quá đà khiến chiếc xe vọt ra sau, tông sập hàng rào nhà hàng xóm.