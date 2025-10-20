Đối thủ của Sonet và Raize chốt giá 520-649 triệu đồng, có gì để cạnh tranh

Suzuki Fronx mới đây đã chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam sau loạt thông tin "nhá hàng" trước đó. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối tại nước ta với 3 phiên bản: GL, GLX và GLX Plus.

Phiên bản của Suzuki Fronx Giá niêm yết (triệu đồng) GL 520 GLX 599 GLX Plus 649

Xe có thân hình nhỏ gọn với chiều dài x rộng x cao đạt 3.995 x 1.765 x 1.550(mm) và trục cơ sở 2.520mm. Đặt cạnh Kia Sonet, Fronx ngắn hơn 125mm nhưng nhỉnh hơn 20mm chiều dài cơ sở.

Điểm cộng là bán kính quay đầu chỉ 4,8m và gương chiếu hậu nằm trên cánh cửa thay vì trên cột A như nhiều đối thủ, giúp người lái dễ xoay trở trong môi trường đô thị.

Suzuki Fronx từng lập kỷ lục doanh số tại Ấn Độ với hơn 100.000 xe bán ra chỉ trong vòng 10 tháng (Ảnh: Tiến Dũng).

Diện mạo của Fronx khác biệt mặt bằng chung khi sở hữu kiểu dáng SUV lai coupe và nhiều đường gân dập nổi cơ bắp, tạo ra dáng vẻ thể thao hướng tới khách hàng trẻ.

Tất cả các phiên bản đều sở hữu mặt ca-lăng cỡ lớn với thanh crôm to bản, đèn định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ dạng LED, đèn pha LED dạng chóa phản xạ, thanh ray nóc màu bạc và đèn hậu LED nổi khối. Phiên bản GLX Plus được “thửa riêng” loạt tùy chọn mui xe sơn đen tương phản, đi kèm tấm ốp giả nhôm dày dặn ở cản sau.

La-zăng hợp kim 16 inch trên mọi phiên bản, song có sự khác biệt về cách hoàn thiện (Ảnh: Trung Nghĩa).

Bên trong, Suzuki Fronx mang đến không khí mới mẻ, sáng sủa bởi lối phối hai tông màu cùng các mảng trang trí sáng bóng. Đặt nổi giữa táp-lô là màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghép đôi với 6 loa. Phiên bản GL được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch và 4 loa.

Nổi bật trong danh sách tiện nghi trên mẫu xe Nhật Bản này có thể kể đến như chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động, điều hòa tự động đơn vùng, sạc không dây, ghế bọc da pha nỉ, bảng đồng hồ cơ học tích hợp màn hình hiển thị màu,... Sự xuất hiện của phanh tay cơ là điều dễ hiểu trong phân khúc mà Fronx tham gia.

Ở hàng ghế sau, Fronx phục vụ hành khách chu đáo hơn Toyota Raize với cửa gió độc lập và cổng sạc USB-A, USB-C.

Màn hình HUD trên phiên bản 649 triệu đồng là chi tiết “độc nhất” trong phân khúc (Ảnh: Tiến Dũng).

Phương diện an toàn được xem là “vũ khí” cạnh tranh hàng đầu của Suzuki Fronx. Cụ thể, phiên bản khởi điểm đã có 6 túi khí như các bản cao cấp hơn, còn phiên bản GLX Plus sở hữu camera 360 độ và bộ tính năng trợ lái tiên tiến Suzuki Safety Support.

Gói ADAS này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng tự động,…

Về khả năng vận hành, Fronx là sản phẩm đầu tiên trong phân khúc sử dụng động cơ “xăng lai điện”. Bên dưới nắp ca-pô của phiên bản GLX và GLX Plus là động cơ 1.5L mild-hybrid (hybrid hạng nhẹ) cho công suất tối đa 99 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135Nm. Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hộp số tự động 6 cấp kèm lẫy chuyển số trên vô-lăng và hệ dẫn động cầu trước.

Hệ thống mild-hybrid là tổ hợp của pin lithium-ion 12V và máy phát điện tích hợp (ISG), hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ ở trạng thái không tải.

Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên có công suất 103 mã lực và sức kéo 138Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp.

Động cơ 1.5L mild-hybrid tiêu thụ 5,2 lít/100km đường hỗn hợp và 6,22 lít/100km trong môi trường đô thị (Ảnh: Trung Nghĩa).

SUV đô thị của Suzuki cạnh tranh trực tiếp với Kia Sonet (499-624 triệu đồng), Toyota Raize (510 triệu đồng) và Hyundai Venue (499-539 triệu đồng). Phân khúc này còn có xe điện VinFast VF 5 (529 triệu đồng) vốn đang dẫn đầu về doanh số tại nước ta.

Sự góp mặt của Fronx tăng thêm phần sôi động cho phân khúc SUV đô thị, trong bối cảnh người Việt ngày càng chuộng xe gầm cao, xe đa dụng. “Tân binh” nhà Suzuki có nhiều ưu điểm về thiết kế, trang bị và công nghệ, song hãng xe Nhật Bản cũng cần có các nước đi phù hợp nếu muốn làm nên chuyện tại thị trường Việt Nam.