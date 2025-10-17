Cận cảnh S 650 Pullman giá 30 tỷ của đại gia Hà Nội, thay bộ lốp mất 4 ngày

“Giới săn xe” tại Việt Nam mới đây đã bắt gặp một chiếc Mercedes-Maybach S Pullman trên đường phố TP Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, xe là phiên bản S 650 Pullman, thuộc sở hữu của một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (Ảnh: Tiến Dũng).

Do mang biển số ngoại giao và hưởng các ưu đãi về thuế, xe có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, rẻ hơn 40 tỷ đồng so với xe mang biển số dân sự thông thường. Tại Đức, S 650 Pullman có giá khởi điểm 619.000 USD (khoảng 15,7 tỷ đồng). Mẫu này chưa được phân phối chính hãng, chỉ nhập khẩu qua đại lý tư nhân (Ảnh: Tiến Dũng).

Ngoài chiếc sedan siêu sang, chủ chiếc S 650 Pullman còn sở hữu dàn xe trị giá hàng chục tỷ, gồm các mẫu Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Phantom, Chrysler 300 Limousine… Trong đó, chiếc Phantom giá 25 tỷ đồng là bản giới hạn 33 chiếc toàn cầu, được mạ vàng 24K (Ảnh: Tiến Dũng).

Thống kê của những người am hiểu trong lĩnh vực, hiện có 5 chiếc Mercedes-Maybach S 650 Pullman tại nước ta. Hai chiếc mang biển số TPHCM và ba chiếc dùng biển số ngoại giao. Ngoài S 650 Pullman, còn hai chiếc S 600 Pullman có giá ước tính hơn 60 tỷ đồng của đại gia Việt, trong đó một chiếc từng gắn với Cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết (Ảnh: Tiến Dũng).

Kích thước dài x rộng x cao của S 650 Pullman lần lượt là 6.499 x 1.899 x 1.598(mm), chiều dài cơ sở 4.418 mm. So với dòng xe cao cấp nhất của Rolls-Royce - mẫu Phantom VIII EWB, chiều dài của S 650 Pullman lớn hơn 517 mm. Ngoại thất xe sơn màu đen Obsidian ánh kim, giống 3 chiếc S 650 Pullman khác tại Việt Nam (Ảnh: Tiến Dũng).

Cụm đèn chiếu sáng dùng công nghệ Multibeam LED, có thể tự động điều chỉnh vùng sáng - tối độc lập để tránh gây chói xe đối diện đồng thời đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Trong điều kiện lý tưởng, tầm chiếu sáng của đèn lên đến 650m (Ảnh: Tiến Dũng).

Xe được trang bị bộ la-zăng đúc Maybach Exclusive kích thước 20 inch, bộ lốp chống xịt (Runflat) Michelin. Theo chia sẻ của một đơn vị từng nhập khẩu mẫu S 650 Pullman, cần tới 4 ngày để thay bộ lốp này do cấu trúc phức tạp và vòng thép chịu lực bên trong.

Chủ xe chọn cách thay mới toàn bộ la-zăng kèm lốp Pirelli P Zero loại không chống xịt, với chi phí gần 1 tỷ đồng. Bộ la-zăng mới giữ nguyên kích thước 20 inch (Ảnh: Tiến Dũng).

Đuôi xe thiết kế đơn giản, dùng cụm đèn hậu 3 dải LED đặc trưng của S-Class W222 facelift, nối liền bằng tấm ốp mạ crôm trên cửa cốp. Ống xả kép đặt đối xứng, được mạ crôm viền để tăng điểm nhấn (Ảnh: Tiến Dũng).

Nội thất của Mercedes-Maybach S 650 Pullman với khoang lái và hành khách được ngăn cách bởi một vách tạo sự riêng tư. Cabin thiết kế sang trọng, với màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch nối liền màn hình đa thông tin. Táp-lô, táp-pi cửa ốp trang trí gỗ óc chó (Ảnh: Tiến Dũng).

Khoang hành khách bố trí 4 chỗ ngồi, trong đó 2 ghế chính dành cho "ông chủ" và 2 ghế phụ. Khi gập hai ghế phụ, có hai màn hình LCD để điều chỉnh điều hòa, âm thanh. Trên vách ngăn có TV phục vụ giải trí, cho phép đóng/mở qua nút bấm (Ảnh: Tiến Dũng).

Hai ghế chính bọc da Nappa cao cấp, tích hợp massage/sưởi/làm mát, chỉnh điện và nhớ vị trí. Giữa hai ghế là tủ lạnh mini, hộc để đồ và bảng điều khiển đa chức năng như đóng mở kính vách ngăn, đóng mở rèm, bật tắt liên lạc giọng nói với khoang lái (Ảnh: Tiến Dũng).

Mercedes-Maybach S 650 Pullman được trang bị động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 6,5 giây thông qua hộp số tự động 7 cấp, dù trọng lượng xe lên tới 5,1 tấn. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình theo công bố khoảng 14,6 lít/100km (Ảnh: Tiến Dũng).