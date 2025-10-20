Peugeot 3008 cháy rụi, chủ xe bất lực nhìn tài sản “nổ như bom”

Chiều 17/10, tiếng hô “cháy” dồn dập khiến khu vực dân cư tại phường Quế Võ (Bắc Ninh) không khỏi náo động. Chị Nguyễn Thị Hằng cùng mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, và “tá hóa” khi phát hiện ra chính chiếc Peugeot 3008 của gia đình mình đang bắt lửa.

Chiếc Peugeot 3008 bốc cháy dữ dội tại Bắc Ninh (Video: Thu Hằng).

“Lửa bùng lên từ ngang thân xe, gần khu vực nắp bình xăng bên phải, không có dấu hiệu cháy từ bên dưới. Nhà tôi xịt hai bình chữa cháy nhưng không có tác dụng mà vẫn nổ tung tóe như bom”, chị Hằng chia sẻ với phóng viên báo Dân trí về khoảnh khắc đầy bất lực đó.

Theo chị Hằng, chiếc Peugeot 3008 được gia đình chị mua mới, đăng ký lần đầu vào tháng 7/2022, đến nay đã đi khoảng 14.000km.

“Xe nhà tôi nguyên bản 100%, không độ chế hay thay thế bất kỳ linh kiện nào trên xe ngoài lốp. Xe đỗ từ 6h sáng và đến 14h30 chiều mới bốc cháy mà hôm đó không có nắng to, xe đỗ sát bờ tường không ai chui vào được”, chị Hằng cho biết.

Bất chấp nỗ lực dập lửa của nhiều người, chiếc Peugeot 3008 của gia đình chị Hằng vẫn cháy trơ khung (Ảnh: Thu Hằng).

Sau vụ cháy, chị Hằng đã nhanh chóng gọi điện vào đường dây nóng của Peugeot Việt Nam để thông báo. Kế đến, đại diện của Peugeot Bắc Ninh cùng cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc.

“Tôi thấy người của hãng nói đây là chiếc Peugeot thứ hai cháy tại Việt Nam. Nguyên nhân chính thức vẫn cần cơ quan chức năng điều tra và kết luận nhưng tôi không nghĩ là do tác nhân bên ngoài xe. Công việc chính của tôi ở Hà Nội nên cũng thường xuyên sử dụng xe, giờ coi như không có phương tiện đi lại”, chị Hằng nói.

Theo chị Hằng, lửa bùng lên từ vị trí nắp bình xăng của xe (Ảnh: Thu Hằng).

Đáng chú ý, chiếc Peugeot này vừa hết bảo hiểm, chưa kịp gia hạn, nên nếu do yếu tố bên ngoài gây cháy, người dùng này sẽ “mất trắng”. Sau khi chia sẻ vụ việc này trên mạng xã hội, chị Hằng nhận được nhiều sự đồng cảm. Trong đó, có nhiều ý kiến cho rằng chiếc Peugeot 3008 kể trên bùng lửa ở khu vực nắp bình xăng có thể do chi tiết này không được đóng chặt.

Nickname Toan LV viết: “Xe mình cũng có lần phát hiện nắp bình xăng nhân viên bơm xong chỉ gá nắp vào, chứ chưa xoáy chặt. Hơi xăng bay ra ngoài cộng với để xe trời nắng nóng rất dễ bắt nhiệt”.

Chiếc Peugeot 3008 đầu tiên cháy ở Việt Nam cũng tại Bắc Ninh. Vụ việc diễn ra vào ngày 23/7 khi xe đang đỗ tại khu vực chung cư Hòa Long, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt nhưng ngọn lửa vẫn thiêu rụi chiếc xe này, thậm chí còn ảnh hưởng đến một chiếc ô tô khác đỗ bên cạnh.