Rhymastic xúc động rơi nước mắt vì câu nói của con trai

Nam rapper tâm sự, trước đây, anh chưa từng nghĩ đến việc tổ chức họp fan. Sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh dần cởi mở hơn.

SOOBIN bất ngờ đến chúc mừng Rhymastic (Ảnh: Ban tổ chức).

Không dừng lại ở một buổi gặp gỡ người hâm mộ thông thường, chương trình dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Rhymastic, mở đầu là những bản hit quen thuộc gắn liền với nam rapper như Càng ít càng nhiều, Yêu 5...

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Duy Khánh, mang đến bầu không khí vừa ấm áp vừa sôi động. Nhiều khoảnh khắc nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội như: Rhymastic và Binz “đọ trình” tiếng Việt, màn thi ăn dưa hấu cùng các khách mời đầy hài hước...

Rhymastic hôn con trai Ma Bư (Ảnh: Ban tổ chức).

Rhymastic cũng trải qua những khoảnh khắc lắng đọng khi Kiên Ứng chia sẻ về hành trình gắn bó giữa hai anh em hay sự xuất hiện bất ngờ của SOOBIN.

Đặc biệt, vợ và con trai cũng gửi lời nhắn đến nam rapper qua đoạn video. Câu nói "con yêu ba" của bé Ma Bư - con trai của Rhymastic - khiến nam rapper không kìm được nước mắt. Hình ảnh đời thường ấm áp của Rhymastic nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Rhymastic xuất hiện trong phiên bản gai góc YC (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, YC - phiên bản gai góc của Rhymastic - cũng xuất hiện với hai ca khúc Thì sao và Tiền tươi. Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí, sự thăng hoa trong nghệ thuật, thì YC lại là cái tôi bản năng.

Dịp này, nam rapper công bố album đầu tay mang tên Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình âm nhạc của YC, với 10 ca khúc đa thể loại, phác họa thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn của một nghệ sĩ đứng giữa hào quang và bóng tối.

Sắp tới, Rhymastic cùng "Gia tộc Anh tài" cùng nhau tổ chức đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam vào tối 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), để gây quỹ giúp đồng bào vùng bão lũ. Sự kiện do báo Dân trí đồng hành truyền thông.