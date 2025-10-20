Xúc phạm hiệu trưởng trên mạng xã hội, nam thanh niên bị xử phạt

Công an xã Xuân Viên (tỉnh Phú Thọ) vừa ra quyết định xử phạt P.X.T. (SN 2009, trú ở khu Minh Đù, xã Xuân Viên) 3,75 triệu đồng vì có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Trước đó, qua nắm tình hình trên địa bàn, công an phát hiện tài khoản TikTok “Idol Y.L.” đăng tải đoạn video có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ban giám hiệu và Trường THCS Xuân Thủy.

Kết quả xác minh cho thấy T. sử dụng điện thoại cá nhân để cắt ghép, bịa đặt nội dung trong đoạn video đăng tải trên TikTok nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của hiệu trưởng và nhà trường.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã thực hiện hành vi trên.

Sau khi được công an tuyên truyền, giải thích, T. nhận thức rõ hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật, cũng như cam kết không tái phạm.