Tháng đầu có phiên bản mới, Kia Morning chấm dứt chuỗi ngày “ế” khách

Sau 4 tháng (5, 6, 7 và 8) liên tục xuất hiện trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam, Kia Morning đã thoát “ế” ở tháng 9. Đây cũng là tháng đầu tiên phiên bản mới của mẫu xe Hàn Quốc này chính thức được mở bán.

Tuy nhiên, số liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, Kia Morning vẫn chỉ có thể xếp cuối phân khúc xe đô thị hạng A. Cụ thể, mẫu xe này tiêu thụ được 32 chiếc, gấp 6 lần so với tháng 8. Trong khi đó Toyota Wigo và Hyundai Grand i10 lần lượt bán được 110 xe và 224 chiếc.

Doanh số phân khúc xe đô thị hạng A tháng 9/2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo giới chuyên gia, sự bứt phá của Kia Morning chủ yếu đến từ hiệu ứng phiên bản mới. Có giá bán đắt nhất phân khúc (439-469 triệu đồng), xe mới sở hữu thiết kế hiện đại, đi kèm một số trang bị tiện nghi vượt trội so với các đối thủ, như đồng hồ điện tử hay màn hình 8 inch có kết nối điện thoại không dây.

Ngoài ra, Kia Việt Nam vẫn tiếp tục phân phối 2 phiên bản thuộc đời cũ của Kia Morning, có giá từ 349 triệu và cao nhất lên tới 424 triệu đồng.

Kia Morning 2025 sở hữu ngoại hình khá bắt mắt. Cụm đèn trước/sau được lấy cảm hứng từ “đàn anh” Carnival (Ảnh: Đại lý Kia).

Dù sở hữu trang bị hấp dẫn hơn, giá bán cao vẫn là rào cản của Morning mới. Với xu thế xe gầm cao ngày càng nở rộ, người dùng Việt không còn “mặn mà” với phân khúc xe đô thị hạng A, đồng thời thị trường giờ đây có lựa chọn SUV giá “mềm” như VinFast VF 3 (299 triệu đồng).

Hyundai Grand i10 vẫn bán chạy nhất nhóm xe này nhờ sở hữu kiểu dáng sedan, phù hợp với những người dùng muốn tối ưu không gian chứa hành lý. Dù vậy, mẫu xe Hàn Quốc này cũng chỉ tiêu thụ được tổng cộng 2.255 chiếc sau 9 tháng đầu năm 2025, trong khi đó ở năm 2022, lũy kế doanh số của Grand i10 từng vượt mốc 10.000 xe.