Khách Việt sắp có thêm lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ tầm giá 700 triệu đồng

Theo một số nguồn tin, Toyota Việt Nam có thể bổ sung thêm một phiên bản giá “mềm” cho dòng Innova Cross, dự kiến ra mắt dịp cuối năm. Biến thể này sẽ lược bỏ một số trang bị so với hai phiên bản đang được bán nhằm hạ giá, vẫn sử dụng khối động cơ 2.0L và hộp số vô cấp CVT.

Giới chuyên gia nhận định nước đi này của hãng xe Nhật là động thái khỏa lấp vị trí còn trống của Toyota Innova, sau khi mẫu MPV cỡ trung này bị khai tử vào đầu tháng 9.

Trên bản thuần xăng, cỗ máy 2.0L đi kèm hộp số CVT của Toyota Innova Cross tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205Nm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hiện tại, Toyota Innova Cross đang được phân phối với hai phiên bản là thuần xăng hoặc hybrid, có giá bán lẻ đề xuất tương ứng 825 triệu và 1,005 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu MPV cỡ nhỏ hơn của hãng xe Nhật là Veloz Cross đang có giá bán cho bản cao nhất là 660 triệu đồng.

Giới chuyên gia dự đoán phiên bản giá “mềm” của Toyota Innova Cross có thể được chốt trong khoảng 700-800 triệu đồng. Trước khi dừng bán, Innova có giá niêm yết là 755 triệu đồng.

Tại Indonesia, nơi xuất khẩu Innova Cross sang Việt Nam, mẫu MPV cỡ trung này có 3 phiên bản, gồm 1 bản thuần xăng và 2 bản hybrid, không có bản giá rẻ. Không loại trừ khả năng hãng xe Nhật sẽ "đặt hàng riêng" biến thể để phù hợp với thị trường Việt Nam.

Trang bị của biến thể này chưa được hé lộ, nhưng hiển nhiên sẽ không có hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Gói công nghệ này chỉ xuất hiện trên phiên bản hybrid.

Nội thất của Toyota Innova Cross thuần xăng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc có thêm phiên bản giá “mềm” hứa hẹn giúp Toyota Innova Cross có thêm sức cạnh tranh, đặc biệt khi VinFast Limo Green đã chính thức được bàn giao. Mẫu MPV thuần điện đến từ thương hiệu Việt cũng được định vị ở phân khúc xe đa dụng hạng trung, có giá 749 triệu đồng.

Toyota Innova Cross ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2023. Nhờ thiết kế khỏe khoắn mang hơi hướng SUV, Innova Cross nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khách Việt. Thậm chí có thời điểm khách muốn nhận xe sớm cần mua thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, Innova Cross đang là mẫu MPV bán chạy nhất của Toyota, với lũy kế doanh số đạt 5.410 chiếc. Con số này nhỉnh hơn Veloz Cross (5.408 xe), dù "đàn em" có giá bán dễ tiếp cận hơn, và thường xuyên có ưu đãi giảm giá.