Ngôi sao nhập tịch sáng giá của Malaysia lĩnh đòn trừng phạt nặng nề

Theo nguồn tin từ tờ AS, CLB Alaves đã gạch tên Facundo Garces khỏi danh sách thi đấu cho tới hết mùa giải. Cầu thủ này đang đối diện với nguy cơ bị thanh lý hợp đồng sớm. CLB đang thi đấu ở La Liga không còn tin vào khả năng kháng cáo thành công của Facundo Garces, người bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Facundo Garces bị gạch tên khỏi CLB Alaves cho tới hết mùa giải (Ảnh: FAM).

Trong thời gian qua, CLB Alaves chỉ gạch tên tạm thời Facundo Garces trong thời gian chờ đợi kháng cáo. Tuy nhiên, giờ đây, họ đã quyết định loại bỏ cầu thủ này cho tới cuối mùa giải.

HLV Eduardo Coudet đã chuẩn bị xong phương án thay thế Facundo Garces, đó là trung vệ Nahuel Tenaglia. Cầu thủ này đã đá chính trong vài trận đấu gần đây của Alaves và gây ấn tượng tốt.

Facundo Garces sinh năm 1999 tại Argentina. Trước khi vướng vào bê bối cùng đội tuyển Malaysia, trung vệ này là trụ cột của CLB Alaves. Anh đã ra sân trong 6 trận đấu cho CLB Tây Ban Nha mùa giải này và thể hiện khá tốt.

Trong sự nghiệp, Facundo Garces từng được định giá lên tới 4,5 triệu euro thời còn thi đấu cho Colon ở Argentina. Sau khi chuyển sang Alaves, giá trị của trung vệ 26 tuổi giảm còn 2 triệu euro. Và ngay sau khi dính bê bối, giá trị của Facundo Garces đã giảm chỉ còn 1 triệu euro.

Điều đáng nói, Facundo Garces đang có nguy cơ mất sự nghiệp đang lên của mình. Anh chỉ khoác áo đội tuyển Malaysia trong một trận đấu chính thức duy nhất gặp đội tuyển Việt Nam, trước khi bị cấm 12 tháng.

Facundo Garces là trụ cột của CLB Alaves trước khi vướng vào bê bối cùng FAM (Ảnh: Getty).

Nếu như không thể thi đấu trong 12 tháng tới, Facundo Garces khó lòng lấy lại được sự nghiệp, đặc biệt là khi cầu thủ này đang bước vào độ chín.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã kháng cáo lên FIFA. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 30/10. Nếu tiếp tục thất bại, FAM sẽ kháng cáo lên cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS). Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào phán quyết của FIFA và CAS để đưa ra án phạt cuối cùng. Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal hoặc bị loại ra khỏi vòng loại Asian Cup 2027.