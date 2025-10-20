Trung Quốc thu hồi được 99,6% vật liệu quý từ pin xe điện thải loại

Trung Quốc vừa chính thức áp dụng bộ tiêu chuẩn quốc gia về tái chế và sử dụng pin xe điện. Theo trang IT-Home, các chương trình thí điểm đã đạt tỷ lệ thu hồi trên 99% các vật liệu chủ chốt như niken, coban và mangan.

Pin xe điện được tháo dỡ theo các tiêu chuẩn tái chế quốc gia mới của Trung Quốc (Ảnh: CCTV).

Tổng cục Giám sát thị trường quốc gia Trung Quốc (SAMR) gần đây đã phê duyệt thêm 5 tiêu chuẩn mới, nâng tổng số tiêu chuẩn trong lĩnh vực này lên 22 bộ, bao gồm các yêu cầu chung, quy trình quản lý và phương pháp tháo dỡ pin ô tô điện đã qua sử dụng.

Các tiêu chuẩn như “Quy phạm tháo dỡ và tái chế pin năng lượng xe” và “Phát hiện năng lượng còn lại của pin xe” đã được ứng dụng rộng rãi trong toàn ngành công nghiệp pin Trung Quốc. Một số doanh nghiệp đã đạt tỷ lệ thu hồi niken - coban - mangan tới 99,6% và tỷ lệ thu hồi lithium đạt 96,5%, giúp xây dựng chuỗi tái chế pin bền vững, bảo vệ môi trường, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và sinh thái rõ rệt.

Tổng cục Giám sát thị trường cùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cũng đang thành lập Ủy ban Kỹ thuật quốc gia về tái chế pin, quy tụ các bên liên quan từ chuỗi cung ứng nguyên liệu, sản xuất pin, tái chế - tháo dỡ, xử lý hóa học và tái sử dụng vật liệu. Ủy ban này sẽ giải quyết nhu cầu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn thống nhất cho pin tái chế trong các lĩnh vực ô tô, hàng hải và lưu trữ năng lượng. Dự kiến sẽ có thêm nhiều tiêu chuẩn quốc gia mới tiếp tục được ban hành trong thời gian tới.

Trung Quốc cũng tích cực tham gia vào quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế cho lĩnh vực tái chế pin xe điện. Các chuyên gia nước này đang đóng góp vào việc xây dựng các tiêu chuẩn toàn cầu về đánh giá hiệu suất pin tái sử dụng, hệ thống phân loại và hướng dẫn chung cho pin thải loại.

Đề xuất “Hướng dẫn chung cho việc xả sâu trong quy trình tái chế và sử dụng pin” do Trung Quốc chủ trì đã được thông qua, trở thành dự án tiêu chuẩn quốc tế của IEC. Hiện có gần 40 chuyên gia Trung Quốc tham gia các ủy ban kỹ thuật quốc tế về pin.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với pin lithium, bao gồm “Quy phạm kỹ thuật an toàn cho pin lithium-ion dùng trong xe đạp điện”. Theo đó, không được phép lắp pin đã qua sử dụng cho xe đạp điện. Các tiêu chuẩn bắt buộc cho các loại pin lithium khác nhau nhằm đảm bảo quá trình tái chế diễn ra an toàn, hiệu quả và bền vững đang được cập nhật và hoàn thiện.