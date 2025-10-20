Ô tô tải tông dải phân cách, lật nghiêng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/10 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc địa bàn xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng.

Xe tải lật nghiêng khiến hàng hóa tràn ra cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Phan Anh).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, xe tải (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam - Bắc.

Đến địa điểm trên, phương tiện này đột ngột chuyển hướng, lao vào dải phân cách cứng giữa đường rồi lật nghiêng, tài xế bị thương.

Tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn (Ảnh: Phan Anh).

Tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) cùng các cơ quan liên quan có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 100km, thuộc tuyến cao tốc nối TPHCM và Khánh Hòa. Tuyến này có hai làn đường mỗi bên, tốc độ tối đa 90km/h.