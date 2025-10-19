Toyota: Nhiều ô tô không thực sự là xe hybrid vẫn được gắn mác hybrid

Theo Toyota, các xe sử dụng hệ thống mild-hybrid 48V không nên được xem là công nghệ hybrid thực thụ. Hãng cho rằng một chiếc xe hybrid đúng nghĩa phải có khả năng vận hành bằng động cơ điện kết hợp với động cơ đốt trong, thay vì chỉ hỗ trợ nhẹ.

Ông Sean Hanley, Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị của Toyota tại Australia, đã công khai chỉ trích các đối thủ về việc gắn mác hybrid cho các mẫu xe dùng hệ thống mild-hybrid 48V, cho rằng như vậy là gây nhầm lẫn cho người mua.

Tuy nhiên, tại châu Âu, chính Toyota lại đang quảng bá mẫu Hilux 48V dưới tên gọi “Hilux Hybrid 48V”.

Toyota Land Cruiser Prado sử dụng hệ thống hybrid 48V (Ảnh: Toyota).

Các hệ thống hybrid truyền thống (dạng song song hoặc nối tiếp) sử dụng pin và mô-tơ điện để hỗ trợ động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu suất và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Trong khi đó, hệ thống mild-hybrid 48V chỉ đóng vai trò rất khiêm tốn, chủ yếu đảm nhiệm chức năng khởi động và hỗ trợ tái tạo năng lượng khi phanh, chứ không thể mang đến cho xe khả năng chạy hoàn toàn bằng điện tại một số thời điểm.

Hệ thống mild-hybrid sử dụng bộ pin nhỏ và cấu trúc điện đơn giản hơn nhiều, nên mức tiết kiệm nhiên liệu không thể so sánh với xe hybrid thực thụ.

Hiện các thương hiệu như Mazda, Suzuki và Alfa Romeo đã gắn mác “hybrid” cho CX-60, Fronx hay Tonale, dù thực tế chúng chỉ sử dụng công nghệ mild-hybrid.

Theo Sean Hanley, hệ thống 48V không đủ tiêu chuẩn để được gọi là xe hybrid điện hoàn toàn (HEV) như cách nhiều hãng đang quảng bá sản phẩm một cách mập mờ.

Ông cho biết Toyota tại Australia cũng sử dụng công nghệ mild-hybrid 48V trên các mẫu Prado và HiLux, nhưng hãng không gọi đó là hybrid, mà tiếp thị dưới tên gọi “V Active”. Ông mong các hãng xe khác cũng nên dừng việc gắn nhãn “hybrid” một cách dễ dãi.

Hanley nhấn mạnh: “Tôi muốn khẳng định rằng khi bạn mua một chiếc xe Toyota trang bị hệ thống 48V, như Hilux hay Land Cruiser Prado hiện nay, thì đó không phải là xe hybrid. Hoàn toàn không. Chúng tôi muốn tách bạch rõ ràng”.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Toyota không áp dụng thông điệp này đồng nhất trên toàn cầu. Nếu tại Australia, hãng tránh dùng từ “hybrid”, thì ở châu Âu lại ngược lại: phiên bản Hilux 48V được quảng bá là “Hilux Hybrid 48V”. Điều này cho thấy ngay cả một “ông lớn” như Toyota cũng linh hoạt trong cách diễn giải thuật ngữ, tùy theo thị trường và mục tiêu truyền thông.