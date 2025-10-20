Nam tài xế xe máy che biển số bị người dân "mách" Cục trưởng CSGT

Chiều 20/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt anh H.V.S. (SN 1986, trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội) do có hành vi sử dụng chất liệu khác dán lên số của biển kiểm soát.

Anh S. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm nêu trên, anh S. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của biển kiểm soát phương tiện.

Theo C08, khoảng 19h ngày 17/10, anh S. điều khiển xe máy điện biển số 29BK-092.xx lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, tuy nhiên biển số xe của anh S. đã bị vật liệu khác che mất. Sự việc này sau đó đã bị người dân đi đường ghi hình và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Hình ảnh biển số xe máy điện của anh S. bị che, dán (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 mời anh S. đến trụ sở để làm việc, tuy nhiên do bận công việc nên đến sáng 20/10, anh S. mới đến trụ sở Đội 5 để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh S. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.