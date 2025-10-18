Thêm nhiều xe “ăn xăng như ngửi” sắp ra mắt, từ phổ thông đến hạng sang

Xu hướng xe năng lượng mới phát triển tại Việt Nam thời gian gần đây. Từ những mẫu xe hybrid nhẹ (mild hybrid), thị trường dần đón nhận nhiều sản phẩm sở hữu kết cấu truyền động xăng lai điện phức tạp hơn, và dưới đây sẽ là một số mẫu xe PHEV với mức tiêu thụ xăng ấn tượng sắp ra mắt.

BYD Seal 5

Khác với đa phần các mẫu xe thuần điện đang được hãng xe Trung Quốc phân phối tại Việt Nam, “tân binh” này được trang bị hệ truyền động dạng hybrid cắm sạc (Plug-in Hybrid, hay còn gọi là PHEV).

Với chiều dài 4.780mm, chiều rộng 1.837mm, chiều cao 1.515mm và chiều dài cơ sở đạt 2.718mm, BYD Seal 5 được định vị ở phân khúc sedan hạng C. Khi chính thức “lên sàn”, mẫu xe Trung Quốc này sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Mazda3, Kia K3 hay Honda Civic.

BYD Seal 5 có thể được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: ThaiAutonews).

BYD Seal 5 sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 217 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300Nm. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 18kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 120km ở chế độ thuần điện.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km. Khi sạc đầy điện và đổ đầy xăng, xe có tầm hoạt động lên đến 1.200km. Theo BYD, Seal 5 có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,5 giây.

Nội thất của BYD Seal 5 (Ảnh: Đại lý BYD).

Sự xuất hiện của mẫu xe Trung Quốc hứa hẹn thổi một “luồng gió mới” vào phân khúc sedan hạng C vốn đang có phần ảm đạm nhưng cũng phải đứng trước nhiều thách thức, do khách Việt không còn “mặn mà” với nhóm xe gầm thấp này.

Lynk & Co 08

Phía đại lý cho biết, Lynk & Co 08 có thể được ra mắt Việt Nam trong tháng 10. Với chiều dài 4.820mm, chiều rộng 1.915mm, chiều cao 1.685mm và chiều dài cơ sở đạt 2.848mm, mẫu xe này được xếp vào phân khúc SUV hạng D cùng Ford Everest và Hyundai Santa Fe, nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi.

Một số tư vấn bán hàng hé lộ, Lynk & Co 08 có giá bán dự kiến trong khoảng 1,3-1,5 tỷ đồng. Đáng nói rằng, xe được phân phối tại Việt Nam chỉ thuộc đời cũ bởi tại quê nhà, mẫu xe này đã được nâng cấp vào cuối tháng 9. Phiên bản mới của Lynk & Co 08 được tinh chỉnh nhẹ thiết kế và bổ sung hệ thống cảm biến LiDAR mới, giúp cải thiện các tính năng tự lái.

Lynk & Co 08 được phát triển trên nền tảng khung gầm CMA giống Volvo XC60 (Ảnh: Lynk & Co).

Tại Trung Quốc, Lynk & Co 08 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) với máy xăng 1.5L (161 mã lực), kết hợp với 2 mô-tơ điện (215 mã lực và 209 mã lực) trên bản cao cấp nhất.

Bộ pin đi kèm có dung lượng 39,6kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 200km ở chế độ thuần điện, và 1.400km khi kết hợp xăng và điện. Theo nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 0,7lít/100km theo tiêu chuẩn WLTC khi kết hợp cả động cơ xăng và điện.

Mercedes-Benz GLE 400e

Trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu E 300 mới diễn ra vào ngày 16/10, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã hé lộ sẽ bổ sung mẫu GLE 400e vào dải sản phẩm của hãng xe Đức tại nước ta. Trước đó, một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc mẫu PHEV hạng sang này, có thể bàn giao ngay trong năm nay.

Như tên gọi, điểm đáng quan tâm nhất trên Mercedes-Benz GLE 400e chính là hệ truyền động Plug-in Hybrid. Cấu hình này gồm máy xăng, tăng áp, dung tích 2.0L có công suất 252 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện có thông số 136 mã lực, cho tổng công suất đạt 381 mã lực.

Mercedes-Benz GLE 400e được trang bị bộ pin lithium-ion thế hệ thứ 4 của hãng xe Đức, có dung lượng hơn 30kWh. Ở chế độ thuần điện, xe có khả năng di chuyển tối đa gần 100km (Ảnh: Mercedes-Benz).

Giá bán của Mercedes-Benz GLE 400e chưa được hé lộ nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, mẫu xe này sẽ được chốt giá cao hơn dòng GLE 450 từng bán trước đây (3,999 tỷ đồng), tức có thể lên tới hơn 4 tỷ đồng. Phân khúc xe sang sử dụng công nghệ PHEV tại Việt Nam đang có Volvo XC90 T8 Recharge (từ 4,37 tỷ đồng) hay Porsche Cayenne S E-Hybrid (từ 6,33 tỷ đồng).