Biển số 37K-888.88 được trúng đấu giá hơn 2,6 tỷ đồng trong ngày 20/10

Chiều 20/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, cùng ngày, đơn vị này đã phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe, đấu giá 1.222 biển số, tương đương hơn 62,8 tỷ đồng.

Trong đó, theo C08, biển số ô tô đấu giá thành là 493 biển số, tương đương hơn 50,8 tỷ đồng; biển số xe máy là 729 biển, tương đương hơn 11,9 tỷ đồng.

Biển số 37K-888.88 có giá trúng hơn 2,6 tỷ đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Cục CSGT, 5 biển số ô tô có giá trúng cao nhất trong ngày 20/10 gồm: Biển số 37K-888.88 có giá hơn 2,6 tỷ đồng, biển 51N-222.22 có giá hơn 1,7 tỷ đồng, biển số 79A-777.79 có giá 855 triệu đồng, biển số 89A-989.89 có giá 730 triệu đồng, biển số 51B-966.66 có giá 615 triệu đồng.

Ngoài ra, một số biển xe máy có giá trúng cao nhất ngày 20/10 gồm: biển số 79AA-888.88 có giá 758 triệu đồng, biển số 49AA-567.89 có giá 223,5 triệu đồng...

Bên trong khu vực tổ chức đấu giá biển số (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết, từ ngày 15/9/2023 đến nay, tổng số biển đấu giá thành/niêm yết là 150.914 biển số, tương đương hơn 8.300 tỷ đồng. Trong đó, biển số ô tô đấu giá thành/niêm yết là 87.939 biển số, tương đương hơn 7.500 tỷ đồng, biển số xe máy đấu giá thành là 62.975 biển số, tương đương hơn 804 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà lực lượng chức năng đã thu về tài khoản chuyên thu, để nộp ngân sách nhà nước là 8.100 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe.