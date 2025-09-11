Sedan châu Âu "đấu" Vios, Accent ra mắt khách Việt, giá từ 468 triệu đồng

Ngày 11/9, Skoda Việt Nam chính thức giới thiệu Slavia, mẫu xe thứ hai được hãng lắp ráp tại nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh). Xe được định vị ở phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City bằng 3 phiên bản, giá bán như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Slavia Active 468.000.000 Slavia Ambition 528.000.000 Slavia Style 568.000.000

Chi tiết giá bán lẻ đề xuất của Skoda Slavia (Đơn vị: Đồng).

So với các đối thủ kể trên, giá niêm yết của Skoda Slavia khá cạnh tranh. Toyota Vios đang có giá khởi điểm 458 triệu và cao nhất 545 triệu đồng; Hyundai Accent có giá dao động 439-569 triệu đồng; giá bán của Honda City trong khoảng 499-569 triệu đồng.

Skoda Slavia dài 4.541mm, rộng 1.752 và cao 1.487. Kích thước này đang nhỉnh hơn Toyota Vios, ngang Hyundai Accent và ngắn hơn một chút so với Honda City (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Vừa ra mắt, Skoda Slavia ngay lập tức được nhà sản xuất áp dụng chương trình khuyến mại ngay trong tháng 9, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và miễn phí bảo dưỡng lần đầu (7.500km). Khuyến mãi này quy đổi thành mức giảm 47-57 triệu, hạ giá bán xuống 421-511 triệu đồng.

Giới chuyên gia nhận định, ưu đãi trên là cần thiết, trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B đang chạy đua khuyến mại. Trong tháng 9, Toyota Vios và Honda City đều được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, Hyundai Accent được nhà sản xuất ưu đãi lên tới 40 triệu đồng tiền mặt.

Dù là sedan nhưng Skoda Slavia có khoảng sáng gầm lên tới 178mm, cao hơn các đối thủ cùng phân khúc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về trang bị, Skoda Slavia sở hữu cụm đèn trước dạng LED Projector, đèn hậu LED và cửa sổ trời trên phiên bản Style cao cấp nhất. Hai phiên bản còn lại chỉ sử dụng đèn halogen, không có đèn định vị LED ban ngày và đèn tự động.

Mâm hợp kim của xe có thiết kế khác nhau tùy phiên bản: biến thể Style có tạo hình kiểu cánh quạt, kích cỡ 17 inch. Hai bản thấp hơn dùng mâm 16 inch, trong đó bản Ambition có thiết kế đa chấu, phay xước bắt mắt hơn bản Active tiêu chuẩn.

Skoda Slavia vẫn sử dụng phanh sau dạng tang trống, kể cả trên phiên bản cao cấp nhất. Về hiệu năng với xe phổ thông thì sẽ không có quá nhiều khác biệt, nhưng đây có thể là điểm trừ của “tân binh” trong mắt khách Việt, khi nhiều đối thủ như Toyota Vios hay Honda City đều sở hữu phanh đĩa 4 bánh.

So với hai bản thấp, Skoda Slavia Style còn có các chi tiết mạ crôm trang trí ở ngoại thất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất của Slavia khá hiện đại với vô-lăng hai chấu, ghế da và cụm đồng hồ điện tử 8 inch chỉ xuất hiện trên phiên bản Style. Màn hình trung tâm 10 inch hiện diện trên hai bản cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây; bản thấp sử dụng màn 7 inch, kết nối điện thoại vẫn cần cáp.

Một số tiện nghi đáng chú ý trên bản cao cấp nhất gồm: hàng ghế đầu chỉnh điện và tích hợp thông gió, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp lọc không khí, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, ngăn chứa đồ có tính năng làm mát, sạc không dây, 8 loa Skoda Sound cao cấp đi kèm 1 loa trầm.

Skoda Slavia có chiều dài cơ sở đạt 2.651mm. Về lý thuyết, mẫu xe này sẽ có không gian nội thất rộng rãi hơn Toyota Vios (2.550mm) và Honda City (2.600mm) nhưng chưa bằng Hyundai Accent (2.670mm).

Bên dưới nắp ca-pô, Skoda Slavia được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178Nm. Phiên bản Active sẽ sử dụng hộp số sàn 6 cấp, trong khi hai biến thể còn lại được trang bị hộp số tự động 6 cấp.

Skoda Slavia có thể thua thiệt khi đặt lên “bàn cân” cùng Honda City hay Hyundai Accent xét về tính năng an toàn chủ động. Bản cao cấp nhất của “tân binh” có một số trang bị như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước.

Khoang động cơ của Skoda Slavia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sự xuất hiện của Skoda Slavia hứa hẹn đem lại "luồng gió mới" cho phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Hàm lượng trang bị tiện nghi trên phiên bản cao cấp của “tân binh” này có khả năng thu hút sự quan tâm của những người dùng cá nhân.

Trong khi đó, bản tiêu chuẩn của Slavia với mức giá niêm yết 468 triệu đồng có thể phù hợp với những người dùng có nhu cầu mua xe để kinh doanh vận tải. Đại diện của Skoda Việt Nam chia sẻ, tổng chi phí bảo dưỡng các cấp của Slavia đến mốc 60.000km vào khoảng 24 triệu đồng, ngang các mẫu xe Nhật, Hàn.