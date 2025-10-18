Chiếc SUV Trung Quốc vượt sông dài nhất châu Á, nổi trên nước như thuyền

Hành trình diễn ra ngày 16/10, khởi hành từ bến phà Heisha Zhou ở thành phố Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy, nơi đặt trụ sở chính của Chery.

Chiếc Zongheng G700 lội nước cao ngang thân xe (Ảnh: Chery).

Chiếc xe đã vượt chiều ngang 1.480m của con sông trong 22 phút. Xe di chuyển khoảng 1,2km trên mặt nước, vượt qua dòng chảy có vận tốc 5-10 km/h, duy trì trạng thái nổi ổn định và tốc độ khoảng 7km/h, trước khi vào bờ an toàn tại bến phà Nanlong.

Theo Chery, thành công này có được nhờ loạt công nghệ tiên tiến trên chiếc G700, bao gồm thân vỏ liền khối không một lỗ hở, hệ thống tuần hoàn không khí chủ động, cùng hệ thống đẩy điện áp cao 800V silicon carbide tốc độ cao. Ngoài ra, con quay hồi chuyển 6 trục giúp xe tự động điều chỉnh cân bằng thân vỏ, đảm bảo kiểm soát chính xác khi di chuyển trên mặt nước.

Chiếc SUV Trung Quốc vượt sông dài nhất châu Á (Video: Chery).

Jetour Zongheng G700 được định vị là SUV hybrid off-road cỡ lớn hạng sang, sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 19/10. Xe có 4 phiên bản, với giá dự kiến từ 349.900 đến 429.900 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 1,3-1,6 tỷ đồng).

Xe được trang bị động cơ hybrid 2.0TD công suất khoảng 208 mã lực và mô-men xoắn 340Nm, đạt hiệu suất nhiệt 45,5%. Hệ thống truyền động hybrid gồm hộp số 2 cấp DHT, kết cấu điện 800V, pin hai lớp 4C và mô-tơ điện P4 hai cấp độ. Xe đạt tổng công suất 751 mã lực và mô-men xoắn 795Nm, với tầm hoạt động lên tới 1.400km với một bình nhiên liệu đầy.

Dương Tử là con sông dài nhất Trung Quốc và châu Á, đồng thời dài thứ ba thế giới, với tổng chiều dài 6.300km.