Cắt khuyến mại, Ford Territory giảm doanh số gần một nửa trong tháng 8

Theo số liệu được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số cộng dồn của các hãng xe thành viên trong tháng 8 giảm 18% so với tháng trước. Điều này phần nào phản ánh khó khăn chung khi nửa cuối tháng 8 bước vào tháng Ngâu - dịp thấp điểm thường niên của thị trường ô tô.

Xu thế sụt giảm chung khiến những sản phẩm nằm ở giai đoạn chuyển giao như Ford Territory càng gặp ảnh hưởng. Cụ thể, mẫu xe này đạt doanh số 481 chiếc trong tháng 8, giảm 48% so với tháng trước đó.

Trong khi các đối thủ cùng phân khúc C-SUV vẫn chạy đua ưu đãi, Ford Territory lại bị cắt khuyến mại. Trong tháng 8, mẫu xe này không còn được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ như những tháng trước, do các xe đời cũ còn tồn đã được “xả” hết.

Đến ngày 15/8, bản nâng cấp giữa vòng đời của Territory được giới thiệu và do là sản phẩm mới, xe không có ưu đãi đi kèm.

Ford Territory 2025 tiếp tục được lắp ráp trong nước (Ảnh: Đại lý Ford).

Sự sụt giảm này khiến Ford Territory tụt lại trong cuộc đua doanh số ở năm 2025. Đối thủ trực tiếp của mẫu xe Mỹ là Mazda CX-5 cũng giảm tiêu thụ 35,4% so với tháng 7, nhưng vẫn bán được 1.025 chiếc trong tháng 8.

Hiện tại, trong phân khúc C-SUV còn mẫu Hyundai Tucson chưa được công bố kết quả bán hàng tháng 8, nhưng nhiều khả năng CX-5 vẫn sẽ dẫn đầu nhóm xe này. Trong những sản phẩm còn lại, chỉ có Mitsubishi Outlander ghi nhận doanh số tăng trưởng, đạt 45 chiếc, nhưng tiếp tục “đội sổ”.

Nội thất của Ford Territory 2025 ít có sự thay đổi so với đời cũ (Ảnh: Đại lý Ford).

Về Ford Territory 2025, do là bản nâng cấp giữa vòng đời nên xe chỉ có phần ngoại thất được làm mới nhẹ và bổ sung thêm một vài trang bị. Giá niêm yết của xe giờ đây khởi điểm từ 762 triệu và cao nhất lên tới 896 triệu đồng, tăng nhiều nhất 7 triệu đồng so với đời cũ.

Để có thể đánh giá được sức hút của Territory mới, chúng ta vẫn cần chờ dữ liệu bán hàng đầy đủ của một tháng, tức doanh số tháng 9. Sang tháng mới, nhiều đại lý đã nhanh chóng áp dụng ưu đãi cho mẫu xe này, đa phần đều giảm tiền mặt 20 triệu đồng cho tất cả các phiên bản.