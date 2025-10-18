Xe sang Audi A4 dùng 17 năm, bán lại với giá rẻ hơn VinFast VF 3

Một chiếc Audi A4 được rao bán trên sàn xe cũ gây chú ý khi có giá bán rẻ hơn một chiếc ô tô điện cỡ nhỏ mua mới. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, xe thuộc đời 2008, nhập khẩu Đức, đồng hồ công-tơ-mét hiển thị hơn 110.000km.

Với mức giá chào bán 238 triệu đồng, chiếc Audi A4 này rẻ hơn một chiếc VinFast VF 3 mới (giá 299 triệu đồng). Chủ nhân đầu tiên của chiếc Audi A4 đã phải chi 81.000 Euro để sở hữu (quy đổi khoảng 1,96 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó). Sau 17 năm sử dụng, giá bán xe giảm tới 88%.

Theo những người am hiểu trong ngành, số lượng Audi A4 trên thị trường Việt Nam rất ít. Hai chiếc khác đời 2009-2010 đang chào bán với giá 240-380 triệu, đều là phiên bản 2.0.

A4 là mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ, cạnh tranh với BMW 3-Series và Mercedes-Benz C-Class. Xe trong bài thuộc thế hệ thứ 4 (mã B8), sản xuất trong giai đoạn 2008-2015. Dòng xe này ra mắt tại Việt Nam từ 2009, bán chính hãng với phiên bản 1.8 TFSI giá 1,5 tỷ đồng. Bản 2.0T đắt hơn do nhập khẩu tư nhân.

Xe có ngoại thất màu trắng. Nước sơn hiện trạng còn khá bóng bẩy sau khi được “dặm” lại. Đây là điều khó tránh khỏi với những xe đã qua sử dụng nhiều năm. Các chi tiết mạ crôm như mặt ca-lăng, logo, viền cửa đều còn tương đối sáng.

Được sản xuất từ 2008, một số trang bị của xe tới nay vẫn ít lỗi thời, như hệ thống đèn pha Xenon với chức năng thay đổi dải chiếu sáng theo góc lái, hệ thống rửa đèn pha tự động, đèn bật/tắt tự động với cảm biến mưa.

Nội thất bọc da màu be chủ đạo, kết hợp các chi tiết ốp trang trí bằng nhôm. Ghế ngồi đã xuống cấp theo thời gian, song được đánh giá là ít vết nhăn so với các xe Đức cùng đời trong phân khúc.

Các tiện nghi trên chiếc xe sang 17 năm tuổi gồm cửa sổ trời, cửa kính cách âm, điều hòa 4 vùng, màn hình trung tâm MMI 6,5 inch hỗ trợ MP3/CD/AUX, hệ thống âm thanh DSP với 10 loa, ghế trước chỉnh điện, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động,…

Trang bị an toàn của Audi A4 2008 không thua kém xe đời mới, gồm 8 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESP, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe…

Audi A4 2008 trang bị động cơ tăng áp 2.0 lít, công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 350Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép S tronic. Tốc độ tối đa 240km/h. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 8 lít/100km.

Giá rẻ, song chiếc xe này không phải là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng lần đầu mua ô tô. Chi phí bảo dưỡng và thay thế linh kiện của các mẫu xe sang châu Âu luôn cao hơn xe phổ thông, đòi hỏi chủ xe không chỉ có tài chính mà còn phải am hiểu và biết cách "chăm" xe.

Đặc biệt với một chiếc Audi A4 2008, người mua cần lưu ý một số vấn đề "kinh niên" có thể phát sinh chi phí lớn, như lỗi hao dầu, hộp số. Trước khi quyết định "xuống tiền", người mua nên đưa xe đến một garage chuyên về xe Đức để kiểm tra tổng thể. Chuẩn bị sẵn một khoản ngân sách dự phòng (khoảng 50-70 triệu đồng) cho việc bảo dưỡng và sửa chữa các hỏng hóc có thể xảy ra ngay sau khi mua.

