Giải mã chiến thắng của Man Utd trước Liverpool

Việc giành 3 điểm kịch tính trước Liverpool đã giúp Man Utd chính thức chấm dứt cơn khát chiến thắng kéo dài hơn 9 năm tại Anfield trên mọi đấu trường. Lần gần nhất "Quỷ đỏ" rời sân Liverpool với trọn vẹn 3 điểm là vào tháng 1/2016, dưới thời HLV Louis Van Gaal, thuộc khuôn khổ lượt về Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16.

Mbeumo giúp Man Utd có được lợi thế từ sớm (Ảnh: Getty).

Một trong những nguyên nhân chính trong chiến thắng của Man Utd là việc thay đổi nhân sự bất ngờ của HLV Ruben Amorim. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã gạt Benjamin Sesko, tiền đạo thường xuyên đá chính và đã ghi bàn trong hai trận gần nhất, để trao cơ hội cho Matheus Cunha ở vị trí trung phong.

Chính HLV Arne Slot của Liverpool thừa nhận, ông đã bị bất ngờ, vì đã chuẩn bị phương án đối phó với Sesko. Ông lúng túng suy đoán về sơ đồ 5-3-2 thay vì 3-4-3 thông thường của Man Utd.

HLV Amorim giải thích: "Nếu để Sesko ra sân, tôi nghĩ các trung vệ của Liverpool sẽ dễ kiểm soát hơn. Quả thực, sự cơ động của Cunha đã khiến cặp trung vệ thép Virgil van Dijk và Ibrahima Konate không có điểm tựa vững chắc để kèm cặp, tạo ra sự hỗn loạn ngay từ đầu trận”.

Quyết định mạo hiểm của HLV Amorim khi giữ Amad Diallo và Bryan Mbeumo cùng nhau bên cánh phải thay vì chọn một hậu vệ cánh thiên về phòng ngự cũng đã phát huy hiệu quả.

Chỉ hơn một phút sau tiếng còi khai cuộc, bộ đôi này phối hợp thành công, mang về bàn mở tỷ số của Mbeumo. Cựu danh thủ Jamie Carragher (Liverpool) và Gary Neville (Man Utd) đều chỉ ra rằng tân binh Milos Kerkez bên cánh trái của đội chủ nhà là điểm yếu mà “Quỷ đỏ” đã khai thác triệt để.

"Thông thường, hàng phòng ngự bên phải của Liverpool sẽ bị trừng phạt, nhưng hôm nay lại là bên trái. Kerkez và Van Dijk đã gặp khó khăn”, Neville nhận định.

Harry Maguire ghi bàn thắng định đoạt trận đấu (Ảnh: Getty).

Bàn thắng sớm của Mbeumo đã khiến khán đài Anfield chìm trong sự căng thẳng, điều này cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ Liverpool.

Tiền vệ Bruno Fernandes chia sẻ: "Trong hiệp một, chúng tôi biết họ đang chịu áp lực. Người hâm mộ đã đặt Liverpool vào thế khó, vì cổ động viên la ó đòi họ chơi nhanh hơn một chút”.

Ở trận đấu này, bản lĩnh của Man Utd cũng được cho là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến chiến thắng. Dù bị Liverpool gỡ hòa trong hiệp hai sau những thay đổi táo bạo của HLV Arne Slot, phản ứng của các cầu thủ Man Utd vẫn vô cùng bình tĩnh.

HLV Amorim nhấn mạnh khả năng kiểm soát tình hình sau bàn gỡ hòa là "điểm then chốt". Dù Liverpool chiếm thế chủ động, Man Utd vẫn duy trì sự bình tĩnh, qua đó ghi bàn thắng quyết định, giành trọn 3 điểm.

Tiền đạo Matheus Cunha cũng có vai trò vô cùng quan trọng, là mấu chốt trong những phút cuối trận. Cầu thủ người Brazil không chỉ là mũi nhọn mà còn là nhân tố giữ bóng quan trọng, đứng tách xa các trung vệ Liverpool, giúp Man Utd kiểm soát bóng tốt hơn và bảo toàn chiến thắng quý giá.

Matheus Cunha liên tục đánh chặn những tình huống tấn công của Liverpool ở những phút cuối trận (Ảnh: Getty).

Với 3 điểm có được, “Quỷ đỏ” leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League sau 8 vòng đấu. Đoàn quân HLV Amorim sẽ trở lại sân nhà để tiếp đón Brighton ở vòng 9, diễn ra vào lúc 23h30 ngày 25/10.