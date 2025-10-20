Ứng dụng Be gặp lỗi, tài xế rơi vào tình huống dở khóc dở cười

Ứng dụng Be không thể truy cập trong chiều 20/10 tại Hà Nội (Ảnh: TN).

Chiều 20/10, nhiều người dùng phản ánh không thể truy cập ứng dụng gọi xe Be. Sự cố xảy ra đúng thời điểm tan tầm, khiến cả khách hàng lẫn tài xế rơi vào tình huống khó xử.

Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 16h cùng ngày, khi truy cập vào ứng dụng Be, màn hình hiển thị thông báo: “Kết nối thất bại. Chúng tôi gặp phải lỗi khi xử lý yêu cầu của bạn! Vui lòng thử lại trong ít phút".

Trên mạng xã hội và trong các nhóm cộng đồng tài xế Be, hàng loạt bài đăng xuất hiện với nội dung than phiền về việc ứng dụng “sập” giữa chừng.

Anh Dũng, tài xế Be tại Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đang giao đơn thì ứng dụng bị lỗi, không thể chụp ảnh để hoàn tất đơn hàng. Giờ chỉ biết ngồi chờ vì không có cách nào xử lý".

Tương tự, anh Vũ Minh Vương cho biết: “Tôi đã giao hàng xong nhưng không thể bấm xác nhận hoàn tất. Không biết phải làm thế nào.”

Một số tài xế khác phản ánh tình huống trớ trêu hơn: sau khi nhận đơn và di chuyển đến điểm giao, ứng dụng bất ngờ bị sập, khiến họ không thể liên hệ với khách hàng để giao hàng hoặc thu tiền.

Sự cố xảy ra đúng vào khung giờ cao điểm buổi chiều - thời điểm nhiều người dùng mở ứng dụng để đặt xe về nhà. Anh Lê Thuận (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi mở ứng dụng Be để đặt xe nhưng không truy cập được, đành phải tải ứng dụng khác. Việc này rất mất thời gian".

Trên trang fanpage facebook chính thức của Be, quản trị viên thông báo trong bình luận: "Hệ thống đang gặp một chút trục trặc nhỏ, team kỹ thuật đang xử lý thật nhanh để bạn có thể sử dụng lại ngay". Theo ghi nhận của phóng viên, bắt đầu từ khoảng 18h ứng dụng đã có thể truy cập.

Hiện Be chưa đưa ra thông tin chính thức về nguyên nhân khiến hệ thống gặp sự cố.